ESCLUSIVA IN – Budan | Dumfries completo era ridicolo criticare l’Inter! Sucic è concreto

Budan ex attaccante croato che in Serie A ha vestito le maglie di Palermo, Parma e Atalanta, ha parlato in ESCLUSIVA su Inter-News.it. Il suo pensiero all’indomani di Barcellona-Inter con Dumfries super protagonista. Poi uno sguardo anche sul connazionale Petar Sucic, che dal primo giugno sarà nerazzurro.Budan, hai visto Barcellona-Inter? Ti aspettavi una partita del genere, anche visto il momento dei nerazzurri, che erano reduci da tre sconfitte di fila contro Bologna, Milan e Roma?Visto il momento, il fare gol subito ha riportato nuovamente quell’autostima importante, dopo queste tre sconfitte contro squadre comunque forti come Bologna, Milan e Roma. Ci può stare un po’ di calo e poi le partite possono prendere traiettorie diverse, ma giudicare l’Inter per queste sconfitte era ridicolo. 🔗 Inter-news.it - ESCLUSIVA IN – Budan: «Dumfries completo, era ridicolo criticare l’Inter! Sucic è concreto» Igorex attaccante croato che in Serie A ha vestito le maglie di Palermo, Parma e Atalanta, ha parlato insu Inter-News.it. Il suo pensiero all’indomani di Barcellona-Inter consuper protagonista. Poi uno sguardo anche sul connazionale Petar, che dal primo giugno sarà nerazzurro., hai visto Barcellona-Inter? Ti aspettavi una partita del genere, anche visto il momento dei nerazzurri, che erano reduci da tre sconfitte di fila contro Bologna, Milan e Roma?Visto il momento, il fare gol subito ha riportato nuovamente quell’autostima importante, dopo queste tre sconfitte contro squadre comunque forti come Bologna, Milan e Roma. Ci può stare un po’ di calo e poi le partite possono prendere traiettorie diverse, ma giudicareper queste sconfitte era. 🔗 Inter-news.it

Approfondimenti da altre fonti

Ultimissime Inter LIVE: terapie per Lautaro e Dumfries, novità su Thuram, Luigi Cagni in esclusiva ai nostri microfoni, conferenza stampa Spalletti - di RedazioneUltimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra Ultimissime Inter Live: tutte le notizie più importanti del giorno targate nerazzurro della redazione di Inter News 24: leggi tutte le news in diretta per rimanere sempre aggiornato sull’Inter Indice dei Contenuti Ultimissime Inter Live di SABATO 22 MARZO Ultimissime Inter Live di VENERDI’ 21 MARZO Ultimissime Inter Live di GIOVEDI’ 20 MARZO Ultimissime Inter Live di MERCOLEDI’ 19 MARZO Ultimissime Inter Live di MARTEDI’ 18 MARZO Ultimissime Inter Live di LUNEDI’ ... 🔗internews24.com

ESCLUSIVA IN – Ravezzani: «Inter, importante mantenere ‘low profile’. Col Milan nessun dramma!» - Fabio Ravezzani, giornalista e conduttore sportivo, ha concesso un’intervista esclusiva a Inter-News.it. Il passaggio alle semifinali di Champions League, la sconfitta di Bologna e la prossima sfida col Milan in Coppa Italia sono i temi trattati. Ravezzani, una super Inter ha superato il Bayern Monaco per accedere alle semifinali di Champions League. Quali sono le sue sensazioni sul punto? L’Inter ha fatto una grande impresa. 🔗inter-news.it

ESCLUSIVA IN – Budel: «Conta più per il Milan che per l’Inter! E Arnautovic…» - Alessandro Budel, ex giocatore in Serie A di Parma, Cagliari e Brescia e oggi apprezzato talent di DAZN, ha parlato in esclusiva su Inter-News.it. Il suo pensiero sul derby di Coppa Italia tra Milan e Inter. Poi qualche battuta sulla corsa scudetto e su alcune alternative nerazzurre, come Marko Arnautovic. Budel, domani quarto derby di Milano della stagione. Psicologicamente, anche in virtù dei precedenti derby e del prosieguo della stagione, può pesare più per l’Inter che per il Milan? Perdere ancora potrebbe incidere anche sul cammino nelle altre competizioni? Credo che possa incidere più ... 🔗inter-news.it