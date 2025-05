Eroes for Love a Maserada sul Piave iniziativa di solidarietà per l' infanzia

Maserada sul Piave, momenti di intrattenimento con gli Eroes for Love a conclusione della campagna solidale promossa da venti esercizi commerciali del posto che hanno organizzato fino al 27 aprile scorso, nei loro negozi, una raccolta fondi destinata al reparto pediatrico Ca'.

Maserada sul Piave, commercianti uniti nella solidarietà per l’infanzia - Iniziativa per il reparto pediatrico dell’ospedale Ca’ Foncello e per l’Associazione Italiana per la Lotta al Neuroblastoma. Il 3 maggio spettacolo con gli Eroes for Love a conclusione della campagna ... 🔗informazione.it

