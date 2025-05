Ero stufo di tutto volevo uccidere qualcuno Osaka investe 7 bambini con l’auto | arrestato 28enne

stufo e volevo uccidere qualcuno”. Così avrebbe detto il 28enne residente a Tokyo che con la sua auto ha investito deliberatamente 7 bambini che tornavano da scuola a Osaka. Lìuomo è stato arrestato mentre i bambini sono rimasti feriti e sono stati portati d'urgenza in ospedale, ma per fortuna tutti e sette sono rimasti coscienti, secondo quanto riportato dall'emittente pubblica Nhk. Secondo quanto riportato dai media, il 28enne è stato arrestato dalla polizia di Osaka con l'accusa di tentato omicidio.Secondo quanto raccontato da un testimone alla Nippon TV, l'auto procedeva a "zigzag" quando ha investito gli scolari. Una bambina era "coperta di sangue e gli altri riportavano quello che sembravano graffi". Sempre Nippon TV riferisce che l'autista "indossava una mascherina chirurgica e sembrava sotto shock" dopo essere stato tirato fuori dal veicolo dagli insegnanti. 🔗 Quotidiano.net - “Ero stufo di tutto, volevo uccidere qualcuno”. Osaka, investe 7 bambini con l’auto: arrestato 28enne Tokyo, 1 maggio 2025 – “Ero”. Così avrebbe detto ilresidente a Tokyo che con la sua auto ha investito deliberatamente 7che tornavano da scuola a. Lìuomo è statomentre isono rimasti feriti e sono stati portati d'urgenza in ospedale, ma per fortuna tutti e sette sono rimasti coscienti, secondo quanto riportato dall'emittente pubblica Nhk. Secondo quanto riportato dai media, ilè statodalla polizia dicon l'accusa di tentato omicidio.Secondo quanto raccontato da un testimone alla Nippon TV, l'auto procedeva a "zigzag" quando ha investito gli scolari. Una bambina era "coperta di sangue e gli altri riportavano quello che sembravano graffi". Sempre Nippon TV riferisce che l'autista "indossava una mascherina chirurgica e sembrava sotto shock" dopo essere stato tirato fuori dal veicolo dagli insegnanti. 🔗 Quotidiano.net

Le notizie più recenti da fonti esterne

Sale in auto e investe sette bambini che tornavano da scuola: "Ero stufo di tutto. Volevo uccidere qualcuno" - Un uomo di 28 anni è stato arrestato dalla polizia di Osaka (Giappone) perché ha investito sette bambini che stavano tornando a casa alla fine delle lezioni. Secondo quanto riportano l'emittente pubblica Nhk e altri organi di stampa, i bambini, che vanno alle elementari, sono rimasti feriti e... 🔗today.it

Anna Tatangelo: “Con Gigi D’Alessio volevo essere all’altezza. Ero criticata per tutto” - Anna Tatangelo ha preso parte a uno dei podcast più noti in circolazione, almeno nel panorama italiano. Si tratta di One More Time di Luca Casadei. Venerdì 18 aprile è stata lanciata la puntata che la vede protagonista, nel corso della quale ha parlato a 360° della sua vita, tra privato e carriera. Il rapporto con il padre Una delle figure più importanti della vita di Anna Tatangelo è stata senza ombra di dubbio quella di suo padre. 🔗dilei.it

Giappone, 28enne in auto investe intenzionalmente 7 bambini a Osaka, arrestato con l’accusa di tentato omicidio, l’uomo: “Ero stufo, volevo uccidere qualcuno” - I bambini stavano tornando a casa da una scuola elementari dopo le lezioni. Feriti, sono stati trasportati in ospedale, sono tutti e 7 coscienti A Osaka, in Giappone, un uomo di 28 anni alla guida della propria auto ha investito deliberatamente un gruppo di scolari, ferendone 7. L’attacco è a 🔗ilgiornaleditalia.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

“Ero stufo di tutto, volevo uccidere qualcuno”. Osaka, investe 7 bambini con l’auto: arrestato 28enne; Auto investe gruppo di bambini, arrestato un uomo: Ero stufo di tutto, volevo uccidere qualcuno; Sale in auto e investe sette bambini che tornavano da scuola: Ero stufo di tutto. Volevo uccidere qualcuno; Il Volo: «Non andare sempre d’accordo è la nostra forza. Abbiamo apologeti e detrattori, anche Claudio Villa e. 🔗Su questo argomento da altre fonti

“Ero stufo di tutto, volevo uccidere qualcuno”. Osaka, investe 7 bambini con l’auto: arrestato 28enne - I bambini, che stavano tornando a casa da scuola, sono rimasti feriti. Il giovane, residente a Tokyo è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio ... 🔗msn.com

Sale in auto e investe sette bambini che tornavano da scuola: "Ero stufo di tutto. Volevo uccidere qualcuno" - Un uomo di 28 anni è stato arrestato dalla polizia di Osaka (Giappone) perché ha investito sette bambini che stavano tornando a casa alla fine delle lezioni. Secondo quanto riportano l'emittente pubbl ... 🔗today.it