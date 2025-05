Ermal Meta e la malattia che l’ha colpito | cosa ha avuto il cantante e come sta oggi?

Ermal Meta ha deciso di raccontare della la malattia che l’ha colpito. Ecco cosa ha avuto il cantante e come sta oggi!Leggi anche: Ermal Meta e la tragedia sfiorata della fidanzata quando era incinta «Problema improvviso e grave»Nel corso di un’intervista a La Stampa, il cantante albanese che ha portato al successo Ragazza Paradiso ha confessato qualcosa di sorprendente riferito alla sua salute. Ermal Meta, infatti, a seguito di quanto gli è accaduto, è stato costretto a trasferirsi in Puglia per ritrovare il suo equilibrio. Scopriamo tutti i dettagli di quello che è successo all’artista!Ermal Meta colpito da malattiaFinalmente Ermal Meta ha deciso di raccontare nei dettagli la sua esperienza personale con la malattia, legata a una condizione debilitante. In pratica il cantante, colpito da angioedema da stress, ha vissuto un periodo di forti disagi. 🔗 Donnapop.it - Ermal Meta e la malattia che l’ha colpito: cosa ha avuto il cantante e come sta oggi? ha deciso di raccontare della lache. Eccohailsta!Leggi anche:e la tragedia sfiorata della fidanzata quando era incinta «Problema improvviso e grave»Nel corso di un’intervista a La Stampa, ilalbanese che ha portato al successo Ragazza Paradiso ha confessato qualdi sorprendente riferito alla sua salute., infatti, a seguito di quanto gli è accaduto, è stato costretto a trasferirsi in Puglia per ritrovare il suo equilibrio. Scopriamo tutti i dettagli di quello che è successo all’artista!daFinalmenteha deciso di raccontare nei dettagli la sua esperienza personale con la, legata a una condizione debilitante. In pratica ilda angioedema da stress, ha vissuto un periodo di forti disagi. 🔗 Donnapop.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Sapevate che Ermal Meta ha tre figli? Ecco chi sono - Dietro le canzoni intense e la voce profonda di Ermal Meta si nasconde una storia personale altrettanto toccante, che pochi conoscevano fino ad ora. Il cantautore, amatissimo dal pubblico italiano, ha svelato in un’intervista carica di emozione un lato inedito della sua vita: la paternità. Se la nascita della piccola Fortuna, nel giugno 2024, era già stata accolta con grande gioia dai fan, ciò che non era ancora emerso è che Ermal è padre di altre due ragazze, conosciute anni fa in un orfanotrofio in Albania. 🔗donnapop.it

Viaggio nella malattia dei camici: "Più di metà ha pensato di mollare" - Quasi sei su dieci – il 57% – sono insoddisfatti perché non si sentono valorizzati sul lavoro; più di uno su quattro - il 27% - ha cambiato posto negli ultimi cinque anni e un altro 26% è intenzionato a farlo nei prossimi 12 mesi;il 53% ha considerato la possibilità di abbandonare direttamente la professione: più di un medico su due. La crisi profonda dei camici bianchi, che emerge quotidianamente al tornasole di pronto soccorso sguarniti e medici di base insostituiti, di concorsi deserti e numeri chiusi inutili per specializzazioni che lasciano meno agio alla libera professione, di liste ... 🔗ilgiorno.it

Ermal Meta: “Non ho una sola figlia ma tre. Ecco perché non lo avevo mai detto prima” - Che una primogenita venga al mondo avendo già due sorelle è un caso eccezionale ma è proprio quello che è capitato a Fortuna Marie, nata a giugno 2024, e che pensavamo fosse la prima figlia di Ermal Meta. A rivelarlo è lo stesso cantante che ha spiegato di essere diventato padre per la prima volta tre anni fa di d... Prosegui la lettura 🔗milleunadonna.it

Cosa riportano altre fonti

Quale problema ha avuto Chiara Sturdà in gravidanza e quale malattia ha la figlia di Ermal Meta?; Ermal Meta: «Chiara è un'eroina ha salvato nostra figlia da un problema molto grave»; Ermal Meta: C'è stato un problema grave durante la gravidanza, Chiara ha salvato nostra figlia; Ermal Meta ospite da Silvia Toffanin, chi è il cantante: età, dove vive, le origini, l'abbandono del padre, la. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Ermal Meta chi è, il conduttore del Concertone del Primo Maggio a Roma - Oltre al cantautore, presentano Noemi e BigMama ai quali si affiancherà per una serie di incursioni il professore star dei social Vincenzo Schettini ... 🔗msn.com

Ermal Meta al Concertone e l'omaggio a De Gregori: perché "Pablo" (un emigrante) è simbolo delle morti sul lavoro - Piazza San Giovanni si è trasformata, come ogni anno, in un grande palcoscenico sociale e musicale per il Concertone del Primo Maggio. Tra ombrelloni, panini portati da casa e migliaia ... 🔗msn.com

Ermal Meta conduttore del concertone primo maggio a Roma: storia, musica e vita privata dell’artista - Ermal Meta torna al concertone del Primo Maggio a piazza San Giovanni in Laterano, Roma, raccontando la sua carriera musicale e la nuova vita familiare con Chiara Sturdà e le sue tre figlie. 🔗gaeta.it