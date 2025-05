Ercolano | lanciano droga dalla finestra un arresto e una denuncia

Ercolano: Il goffo tentativo di disfarsi della droga lanciandola dalla finestra non va a buon fine, nei guai un 21enne e un 19enne.I carabinieri della tenenza di Ercolano hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio M. P. E., 21enne del posto già noto alle forze dell’ordine e denunciato per lo stesso reato un 19enne. A darne notizia una comunicazione del Comando Provinciale Carabinieri di Napoli.Arrivati in corso Resina, nei pressi dell’abitazione del 21enne, i militari hanno notato che da una finestra era stata lanciata una busta. All’interno 3 panetti di hashish, del peso complessivo di 300 grammi.Nonostante il goffo tentativo di disfarsi dello stupefacente, i carabinieri hanno raggiunto l’appartamento e bloccato Estilio. Con lui il 19enne. Il 21enne è finito in manette ed è ora in carcere, in attesa di giudizio. 🔗 : Il goffo tentativo di disfarsi dellalanciandolanon va a buon fine, nei guai un 21enne e un 19enne.I carabinieri della tenenza dihanno arrestato per detenzione dia fini di spaccio M. P. E., 21enne del posto già noto alle forze dell’ordine eto per lo stesso reato un 19enne. A darne notizia una comunicazione del Comando Provinciale Carabinieri di Napoli.Arrivati in corso Resina, nei pressi dell’abitazione del 21enne, i militari hanno notato che da unaera stata lanciata una busta. All’interno 3 panetti di hashish, del peso complessivo di 300 grammi.Nonostante il goffo tentativo di disfarsi dello stupefacente, i carabinieri hanno raggiunto l’appartamento e bloccato Estilio. Con lui il 19enne. Il 21enne è finito in manette ed è ora in carcere, in attesa di giudizio. 🔗 Puntomagazine.it

Cosa riportano altre fonti

Napoli, lanciano droga dalla finestra: un arresto e una denuncia - I carabinieri della tenenza di Ercolano hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio Michele Pio Estilio, 21enne del posto già noto alle forze dell’ordine e denunciato per lo stesso reato un 19enne. Arrivati in corso Resina, nei pressi dell’abitazione del 21enne, i militari hanno notato che da una finestra era stata lanciata una busta. All’interno 3 panetti di hashish, del peso complessivo di 300 grammi. 🔗tg24.sky.it

Lanciano droga dalla finestra: giù c'erano i carabinieri - I carabinieri della tenenza di Ercolano hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio un 21enne del posto già noto alle forze dell’ordine e denunciato per lo stesso reato un 19enne. Arrivati in corso Resina, nei pressi dell’abitazione del 21enne, i militari hanno notato che da una... 🔗napolitoday.it

Bltz nel Napoletano: da Ercolano rifornivano di droga il Vesuviano e la penisola Sorrentina, 13 arresti - Blitz antidroga nel Vesuviano, 13 in manette: l'ordinanza contro un gruppo che gestiva la vendita di droga nell'area Vesuviana e si spingeva fino alla costiera Sorrentina.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Ercolano, lanciano droga dalla finestra: arrestato 21enne; Lanciano droga dalla finestra: giù c'erano i carabinieri; Ercolano, lanciano droga dalla finestra: nei guai un 21enne e un 19enne; Ercolano: lanciano droga dalla finestra, un arresto e una denuncia. 🔗Ne parlano su altre fonti

Ercolano, lanciano droga dalla finestra: arrestato 21enne - I carabinieri della tenenza di Ercolano hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio un 21enne del posto già noto alle ... 🔗msn.com

Ercolano: lanciano droga dalla finestra, nei guai un 21enne e un 19enne - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... 🔗msn.com

Ercolano. Lanciano droga dalla finestra all’arrivo dei carabinieri: arrestato un 21enne - Tentano di disfarsi della droga lanciandola dalla finestra, ma vengono scoperti e bloccati dai carabinieri. È accaduto a Ercolano, in corso Resina, dove i militari della locale tenenza hanno arrestato ... 🔗lostrillone.tv