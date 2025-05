Equipaggiato con radar in grado di misurare biomassa il satellite dell' ESA progettato per fornire informazioni sulle foreste del mondo

satellite dell'ESA, progettato per fornire informazioni sulle foreste del mondo e sul loro ruolo cruciale nel ciclo del carbonio della Terra. Il satellite è decollato a bordo di un razzo Vega-C dallo spazioporto europeo di Kourou, nella Guyana francese. Leggi anche › Katy Perry volerà nello Spazio con Blue Origin: equipaggio tutto al femminile Dopo un volo della durata di 57 minuti, il lanciatore ha rilasciato il satellite in orbita eliosincrona a un'altitudine di circa 666 km.Biomass è il primo satellite Equipaggiato con un radar ad apertura sintetica in banda P, in grado di penetrare la copertura forestale per misurare la biomassa, i tronchi, i rami e i fusti degli alberi, dove è immagazzinato la maggior parte del carbonio.

