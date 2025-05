Eppure soffia

Ilrestodelcarlino.it - Eppure soffia Oggi vi raccontiamo l'assalto dell'eolico all'Appennino per segnalare che le rinnovabili sono sì il futuro dell'energia, e ci mancherebbe altro, ma da maneggiare con cura e cautela. Altrimenti rischiamo il paradosso di massacrare l'ambiente in nome dell'ambiente e dell'ambientalismo senza se né ma. Succede quando si oltrepassa il sottile confine tra opportunità (sacrosanta) e speculazione, e gli incentivi diventano deregulation. E ci chiediamo: possibile che soltanto nelle Marche ci sia bisogno di dieci parchi eolici e oltre ottanta aerogeneratori alti cento e più metri da drizzare sui nostri paesaggi più belli, quelli dell'Appennino e dei suoi borghi? Ecco, al Mase (Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica) da qualche anno a questa parte c'è un ingorgo di progetti e richieste di autorizzazioni che ha finito per preoccupare anche la Regione, e non parliamo di quelli che invece si affollano al confine, sui versanti umbro, emiliano e toscano. 🔗 Ilrestodelcarlino.it

