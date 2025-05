Episodio di pressione alta Dagli Usa rimbalza un' indiscrezione sulla salute di Pietro Parolin

Ilgiornale.it - "Episodio di pressione alta". Dagli Usa rimbalza un'indiscrezione sulla salute di Pietro Parolin Il cardinale avrebbe accusato un malore al termine della Congregazione Generale in Vaticano ma si sarebbe ripreso perfettamente in breve tempo 🔗 Ilgiornale.it

Cina: portavoce, Paese non accettera’ mai massima pressione, bullismo USA - Gli Stati Uniti continuano a imporre dazi e a esercitare la massima pressione sulla Cina, cosa a cui la Cina si oppone fermamente, e la Cina non accettera’ mai questo tipo di bullismo, ha dichiarato oggi il portavoce del ministero cinese degli Esteri. Il portavoce Lin Jian ha formulato queste osservazioni durante un briefing quotidiano con la stampa in risposta a una richiesta di commentare l’annuncio degli Stati Uniti di voler imporre un dazio del 104% sulle merci cinesi. 🔗romadailynews.it

Pressione alta? Scopri gli alimenti che possono aiutarti - Roma - Una dieta equilibrata ricca di frutta, verdura e cereali integrali può contribuire a gestire l'ipertensione e migliorare la salute cardiovascolare. L'ipertensione arteriosa, comunemente nota come pressione alta, è una condizione in cui la pressione del sangue nelle arterie è persistentemente elevata, aumentando il rischio di malattie cardiovascolari come infarto e ictus. Uno dei modi più efficaci per gestire l'ipertensione è attraverso una dieta appropriata. 🔗abruzzo24ore.tv

Si avvicina Pasqua, alta pressione ancora assente. L'esperto meteo: "Nuove perturbazioni in arrivo" - Settimana Santa all'insegna del maltempo. "Resta attiva la porta delle correnti instabili e umide di origine atlantica, che continueranno ad alimentare una serie di circolazioni depressionarie, rinnovando a più riprese condizioni di maltempo anche sull’Emilia-Romagna - afferma Manuel Mazzoleni di... 🔗forlitoday.it

Mio padre di 78 anni soffre spesso di pressione alta: è normale o è il caso di fare degli accertamenti? - L'ipertensione arteriosa, spesso definita comunemente pressione alta, consiste nell'aumento della pressione arteriosa che si può considerare come uno degli indicatori di invecchiamento biologico. 🔗pazienti.it

Pressione alta: cosa mangiare per abbassarla secondo gli esperti - La pressione alta si verifica quando i valori della pressione arteriosa superano i 140/90 mmHg. Una condizione che, se trascurata, può aumentare il rischio di complicanze cardiovascolari. 🔗msn.com

Quali potrebbero essere le le cause che provocano una pressione alta da svegli? - capita che mi svegli intorno alle 5 del mattino con la sensazione di avere la pressione alta. In effetti ... poichè il sonno è una successione di episodi di sonno e risvegli, specie dopo ... 🔗pazienti.it