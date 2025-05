Entra in casa dell’ex lo picchia e lo minaccia | denunciata una 41enne

Entra in casa dell'ex compagno e lo minaccia, lo percuote e mette sottosopra l'appartamento.É successo la sera del 25 aprile a Domodossola, dove una 41enne, in evidente stato di ubriachezza, è Entrata nell'appartamento che aveva condiviso con l'ex compagno, violando il provvedimento.

