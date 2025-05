Energia gratuita per sei ore il 1 maggio | opportunità o rischio per il sistema?

maggio, Festa del Lavoro, l’Italia ha vissuto un evento raro: per sei ore consecutive, dalle 11 alle 17, il prezzo dell’Energia elettrica è sceso a zero euro. Un fatto eccezionale, già verificatosi solo durante la pandemia nel 2020, dovuto a una combinazione di fattori: bassa domanda in un giorno festivo e forte produzione da fonti rinnovabili come fotovoltaico ed eolico.Energia gratis per 6 ore il 1° maggio ma non del tuttoSecondo il professor Giuseppe Zollino, con picchi di domanda attesi attorno ai 22 gigawatt, l’Energia prodotta da impianti eolici (13 GW) e fotovoltaici (38 GW) può coprire l’intero fabbisogno. Tuttavia, questi impianti, pur lavorando senza remunerazione diretta in quelle ore, continuano a beneficiare di incentivi pubblici. Il risultato è un’Energia a costo zero per l’utente, ma sostenuta dalla collettività tramite le bollette. 🔗 Notizieaudaci.it - Energia gratuita per sei ore il 1° maggio: opportunità o rischio per il sistema? Nella giornata del 1°, Festa del Lavoro, l’Italia ha vissuto un evento raro: per sei ore consecutive, dalle 11 alle 17, il prezzo dell’elettrica è sceso a zero euro. Un fatto eccezionale, già verificatosi solo durante la pandemia nel 2020, dovuto a una combinazione di fattori: bassa domanda in un giorno festivo e forte produzione da fonti rinnovabili come fotovoltaico ed eolico.gratis per 6 ore il 1°ma non del tuttoSecondo il professor Giuseppe Zollino, con picchi di domanda attesi attorno ai 22 gigawatt, l’prodotta da impianti eolici (13 GW) e fotovoltaici (38 GW) può coprire l’intero fabbisogno. Tuttavia, questi impianti, pur lavorando senza remunerazione diretta in quelle ore, continuano a beneficiare di incentivi pubblici. Il risultato è un’a costo zero per l’utente, ma sostenuta dalla collettività tramite le bollette. 🔗 Notizieaudaci.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Energia elettrica, oggi è gratuita per sei ore: cosa c'è dietro (e perché non è solo una buona notizia) - Clamoroso, ma vero. Oggi, mercoledì primo maggio, il prezzo dell’energia elettrica in Italia scenderà a zero per sei ore consecutive, precisamente tra le 11 e le 17. È un evento raro, già osservato durante la pandemia nell’aprile del 2020, ma che - come spiega il Corriere della Sera - difficilmente si verifica in condizioni normali: si parla di Pun (prezzo unico nazionale) nullo. Secondo quanto emerso dal mercato del giorno prima gestito dal Gme, che regola la compravendita dell’energia tra produttori e acquirenti, oggi si assisterà di nuovo a questo fenomeno, anche se limitatamente a una ... 🔗liberoquotidiano.it

Perché oggi l’energia elettrica è gratis per sei ore e cosa cambia in bolletta - Oggi giovedì 1° maggio, tra le ore 11 e le 17, il prezzo dell'energia sarà pari a zero. Vediamo perché l'energia elettrica sarà "gratis" e che effetto avrà sulle bollette degli italiani.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Energia elettrica gratis per sei ore: perché non è una buona notizia - Il primo maggio, in Italia, il prezzo dell’energia elettrica è sceso a zero tra le 11 e le 17, una condizione che nel mercato viene definita Pun nullo (prezzo unico nazionale). La causa è la combinazione di bassa domanda — tipica di una giornata festiva — e forte produzione da fonti rinnovabili, in particolare solare ed eolico. Secondo le contrattazioni sul mercato del giorno prima, gestito dal Gme (Gestore dei mercati energetici), in quelle ore la produzione rinnovabile è stata sufficiente a coprire tutta la richiesta nazionale, senza bisogno di attivare centrali a gas. 🔗thesocialpost.it

Approfondimenti da altre fonti

Energia elettrica gratis per sei ore in tutta Italia: ecco cosa sta succedendo; Energia elettrica, perché oggi avremo luce gratis per sei ore; Elettricità oggi a zero euro per sei ore: quando l’energia costa niente, ma non è gratis; Energia elettrica, oggi è gratuita per sei ore: cosa c'è dietro (e perché non è solo una buona notizia) | .it. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Energia elettrica gratis per sei ore in tutta Italia: ecco cosa sta succedendo - Dalle 10 alle 17 prezzi energetici pari allo zero nella penisola: è un giorno con bassi consumi e alta produzione fotovoltaica ... 🔗msn.com

Perché oggi l’energia elettrica è gratis per sei ore e cosa cambia in bolletta - Oggi, giovedì primo maggio, in Italia per sei ore il costo dell'energia elettrica sarà azzerato. Tra le ore 11 e le 17, quindi per sei ore intere, il prezzo dell'energia sarà pari a zero. Ma com'è ... 🔗fanpage.it

Elettricità a zero euro per sei ore: quando l’energia costa niente, ma non è gratis - Succede oggi, dalle 11 alle 17. E grazie alle rinnovabili. Un evento che svela un paradosso: dietro l’apparente trionfo green, si nascondono problemi di ... 🔗repubblica.it