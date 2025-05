Energia elettrica gratis per 6 ore | ecco perché oggi usare lavatrice e lavastoviglie non costerà niente agli italiani

oggi il prezzo dell’Energia in Italia sarà a costo zero per 6 ore, tra le 11 e le 17. Luce ed elettricità gratis, in pratica, per tutti: ma come è possibile? Un fenomeno, emerso nelle scorse dalle contrattazioni sul mercato del giorno prima, che era capitato solo durante la pandemia a metà aprile 2020 e per meno ore.«Accade — spiega al Corriere della Sera il professor Giuseppe Zollino — perché la domanda sarà la metà del solito (22 gigawatt di picco) mentre abbiamo 13 GW eolici e 38 GW fotovoltaici installati che in quelle ore produrranno insieme una quantità di Energia maggiore o uguale alla domanda. Se lavorassero a mercato, quegli impianti non sarebbero remunerati, ma sono quasi tutti incentivati».Energia elettrica gratis il primo maggio: una situazione (quasi) senza precedentiLa conferma alla Energia elettrica gratis è facilmente verificabile online sul sito web del Gestore dei Mercati Energetici (Gme) il cui grafico mostra chiaramente l’oscillazione verso il basso fino al costo zero dell’elettricità che poi tornerà a salire intorno alle 18 con un picco verso le 21. 🔗 Secoloditalia.it - Energia elettrica gratis per 6 ore: ecco perché oggi usare lavatrice e lavastoviglie non costerà niente agli italiani L’avvenimento è storico ed è quasi da Guinnes dei primati:il prezzo dell’in Italia sarà a costo zero per 6 ore, tra le 11 e le 17. Luce ed elettricità, in pratica, per tutti: ma come è possibile? Un fenomeno, emerso nelle scorse dalle contrattazioni sul mercato del giorno prima, che era capitato solo durante la pandemia a metà aprile 2020 e per meno ore.«Accade — spiega al Corriere della Sera il professor Giuseppe Zollino —la domanda sarà la metà del solito (22 gigawatt di picco) mentre abbiamo 13 GW eolici e 38 GW fotovoltaici installati che in quelle ore produrranno insieme una quantità dimaggiore o uguale alla domanda. Se lavorassero a mercato, quegli impianti non sarebbero remunerati, ma sono quasi tutti incentivati».il primo maggio: una situazione (quasi) senza precedentiLa conferma allaè facilmente verificabile online sul sito web del Gestore dei Mercati Energetici (Gme) il cui grafico mostra chiaramente l’oscillazione verso il basso fino al costo zero dell’elettricità che poi tornerà a salire intorno alle 18 con un picco verso le 21. 🔗 Secoloditalia.it

