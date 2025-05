Energia elettrica gratis il 1 maggio perché non pagheremo nulla per 6 ore e come mai non è una buona notizia

Energia elettrica per la giornata di oggi, giovedì 1 maggio, è a zero euro. Lo sarà almeno per sei ore consecutive: dalle 11 alle 17.

Energia elettrica gratis per 6 ore: ecco perché oggi usare lavatrice e lavastoviglie non costerà niente agli italiani - L’avvenimento è storico ed è quasi da Guinnes dei primati: oggi il prezzo dell’energia in Italia sarà a costo zero per 6 ore, tra le 11 e le 17. Luce ed elettricità gratis, in pratica, per tutti: ma come è possibile? Un fenomeno, emerso nelle scorse dalle contrattazioni sul mercato del giorno prima, che era capitato solo durante la pandemia a metà aprile 2020 e per meno ore. «Accade — spiega al Corriere della Sera il professor Giuseppe Zollino — perché la domanda sarà la metà del solito (22 gigawatt di picco) mentre abbiamo 13 GW eolici e 38 GW fotovoltaici installati che in quelle ore ... 🔗secoloditalia.it

Oggi giovedì 1° maggio, tra le ore 11 e le 17, il prezzo dell'energia sarà pari a zero.

