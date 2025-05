Empoli vs Lazio | le probabili formazioni

Empoli vs Lazio si giocherà domenica 4 maggio 2025 alle ore 12.30 presso lo stadio Castellani.

EMPOLI VS LAZIO: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE

La sconfitta esterna di Firenze ha tenuto i toscani ancora fermi al penultimo posto, sebbene la salvezza sia a sole due lunghezze. La squadra di D'Aversa ha però u bisogno disperato della vittoria che manca da quattro mesi per avere qualche chance di potercela fare, altrimenti la retrocessione sarà inevitabile.

Per come è arrivato il pareggio casalingo contro il Parma, in rimonta dopo lo svantaggio di due reti, può essere considerato un punto prezioso, anche se il distacco dal quarto posto è ora di due lunghezze.

