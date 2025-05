Empoli | la difesa ritrova i suoi pezzi per la corsa alla salvezza in Serie A

Empoli Spesso si dice: “la miglior difesa è l’attacco“. Ecco, a fronte di un attacco non sempre brillante, essendo il terzo meno prolifico di tutto il campionato (con 27 reti segnate), a pari merito con quello del Venezia e solo davanti a quello del Monza (25) e del Lecce (24), la difesa dell’Empoli sta invece ritrovando i pezzi che aveva perso durante la stagione, a causa dei molti infortuni, e tanto di questo rush finale verso la salvezza passerà proprio dalla retroguardia degli uomini di D’Aversa. Facendo i dovuti scongiuri del caso, il peggio sembrerebbe essere ormai passato, come attestato dalla partita di domenica scorsa contro la Fiorentina, quando si sono rivisti i tre titolari ’designati’: Viti, Marianucci e Goglichidze a difendere la porta di Vasquez. Parte della violenta sbandata che ha portato l’Empoli ad inanellare una Serie di risultati negativi che dura ormai dall’8 dicembre 2024 è sicuramente da imputarsi agli scossoni che gli azzurri hanno dovuto affrontare, spesso e volentieri, con difensori adattati: più volte Cacace e De Sciglio hanno dovuto mettere una pezza sulle varie assenze, anche giocando in ruoli ai quali non sono avvezzi. 🔗 Sport.quotidiano.net - Empoli: la difesa ritrova i suoi pezzi per la corsa alla salvezza in Serie A di Damiano NifosìSpesso si dice: “la migliorè l’attacco“. Ecco, a fronte di un attacco non sempre brillante, essendo il terzo meno prolifico di tutto il campionato (con 27 reti segnate), a pari merito con quello del Venezia e solo davanti a quello del Monza (25) e del Lecce (24), ladell’sta invecendo iche aveva perso durante la stagione, a causa dei molti infortuni, e tanto di questo rush finale verso lapasserà proprio dretroguardia degli uomini di D’Aversa. Facendo i dovuti scongiuri del caso, il peggio sembrerebbe essere ormai passato, come attestato dpartita di domenica scontro la Fiorentina, quando si sono rivisti i tre titolari ’designati’: Viti, Marianucci e Goglichidze a difendere la porta di Vasquez. Parte della violenta sbandata che ha portato l’ad inanellare unadi risultati negativi che dura ormai dall’8 dicembre 2024 è sicuramente da imputarsi agli scossoni che gli azzurri hanno dovuto affrontare, spesso e volentieri, con difensori adattati: più volte Cacace e De Sciglio hanno dovuto mettere una pezza sulle varie assenze, anche giocando in ruoli ai quali non sono avvezzi. 🔗 Sport.quotidiano.net

