Emilia Pérez | ecco perché il 4K UHD esalta i giochi di luce e la travolgente colonna sonora del musical

musical con Zoe Saldana e Karla Sofía Gascón è arrivato in homevideo per Plaion con un'edizione 4K UHD a due dischi. Video e audio sono straordinari ed esaltano la natura del film di Jacques Audiard. Deludono invece gli extra. È stato il film non in lingua inglese con più candidature di sempre agli Oscar, anche se dopo varie polemiche ha vinto solo due statuette (miglior canzone e miglior attrice non protagonista a Zoe Saldana), ma ha portato a casa anche quattro Golden Globe e numerosi premi in tutto il mondo. Ma non solo solamente i riconoscimenti a raccontare l'importanza di Emilia Pérez, film diretto da Jacques Audiard, che ha rappresentato una vera rivoluzione narrativa mescolando dramma, musical e thriller in un'unica opera straordinaria e riscrivendo le regole del cinema contemporaneo. 🔗 Movieplayer.it - Emilia Pérez: ecco perché il 4K UHD esalta i giochi di luce e la travolgente colonna sonora del musical Il pluripremiatocon Zoe Saldana e Karla Sofía Gascón è arrivato in homevideo per Plaion con un'edizione 4K UHD a due dischi. Video e audio sono straordinari edno la natura del film di Jacques Audiard. Deludono invece gli extra. È stato il film non in lingua inglese con più candidature di sempre agli Oscar, anche se dopo varie polemiche ha vinto solo due statuette (miglior canzone e miglior attrice non protagonista a Zoe Saldana), ma ha portato a casa anche quattro Golden Globe e numerosi premi in tutto il mondo. Ma non solo solamente i riconoscimenti a raccontare l'importanza di, film diretto da Jacques Audiard, che ha rappresentato una vera rivoluzione narrativa mescolando dramma,e thriller in un'unica opera straordinaria e riscrivendo le regole del cinema contemporaneo. 🔗 Movieplayer.it

Su questo argomento da altre fonti

Napoli - New York, ecco perché in 4K UHD la fiaba di Salvatores emoziona ancora di più - Grazie a Eagle Pictures il film di Gabriele Salvatore ha avuto l'onore di un'uscita in 4K UHD che sfodera un video emozionante e suggestivo e un ottimo audio. Extra pochi ma interessanti. Non è una cosa frequente vedere riservata in homevideo l'onore di un'uscita in 4K UHD a un film italiano. Ma già questo è il segno dell'importanza del prodotto. Perché in effetti Napoli - New York è un film importante non solo per la prestigiosa firma di Gabriele Salvatores e per il suo buon riscontro al botteghino, ma anche perché ci ricorda che una volta i migranti eravamo noi. 🔗movieplayer.it

Zoe Saldaña si scusa con il popolo messicano per la loro rappresentazione in Emilia Perez - Dopo aver vinto l’Oscar come migliore attrice non protagonista, la star di “Emilia Pérez” Zoe Saldaña ha risposto alle critiche sul ritratto del Messico nel film, dopo che un giornalista ha dichiarato che è stato “davvero doloroso per noi messicani“. “Innanzitutto, mi dispiace molto, molto che molti messicani si siano sentiti offesi. Non è mai stata questa la nostra intenzione. Abbiamo parlato con amore“, ha detto alla stampa nella sala interviste. 🔗metropolitanmagazine.it

Da Emilia Pérez a Conclave: dove vedere in streaming i film degli Oscar 2025 - I principali film candidati agli Oscar saranno presto disponibili per la visione in streaming, scoprite dove Non solo Anora, protagonista di una vittoria entusiasmante agli ultimi Academy Awards, ma anche gli altri film candidati agli Oscar 2025 saranno presto disponibili per la visione in streaming on demand e la piattaforma designata è come sempre Sky. In arrivo in streaming su Sky i film vincitori agli Oscar Innanzitutto, Dune - Parte Due, il secondo capitolo della spettacolare saga diretta da Denis Villeneuve tratta dall'universo di Frank Herbert, che ha ricevuto l'Oscar per Migliori ... 🔗movieplayer.it