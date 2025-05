Emergenza infortuni | la Reggiana affronta il Modena con la ' cura Dionigi'

Emergenza da più di due settimane e non ci sono buone notizie perché non recuperiamo nessuno degli infortunati. Tutto questo però dev’essere uno stimolo ad andare oltre, deve diventare la nostra forza: affronteremo il Modena con grande umiltà, ma con la cattiveria giusta per continuare ad inseguire il nostro sogno". La prima ricetta della ‘cura Dionigi’ è stata togliere qualsiasi tipo di alibi al gruppo e il tecnico, pur nelle immense difficoltà in cui è costretto a navigare, sta proseguendo su questa rotta. Il 21 agosto del 1991 con la maglia del Modena ha segnato il suo primo gol tra i professionisti, regalando ai ‘canarini’ il successo in Coppa Italia con il Piacenza. "Non si può rinnegare il passato, quando sono arrivato da loro ero semplicemente un ragazzino che sognava di diventare un calciatore e lì sono diventato un uomo. 🔗 Ilrestodelcarlino.it - Emergenza infortuni: la Reggiana affronta il Modena con la 'cura Dionigi' "Siamo inda più di due settimane e non ci sono buone notizie perché non recuperiamo nessuno degli infortunati. Tutto questo però dev’essere uno stimolo ad andare oltre, deve diventare la nostra forza: affronteremo ilcon grande umiltà, ma con la cattiveria giusta per continuare ad inseguire il nostro sogno". La prima ricetta della ‘’ è stata togliere qualsiasi tipo di alibi al gruppo e il tecnico, pur nelle immense difficoltà in cui è costretto a navigare, sta proseguendo su questa rotta. Il 21 agosto del 1991 con la maglia delha segnato il suo primo gol tra i professionisti, regalando ai ‘canarini’ il successo in Coppa Italia con il Piacenza. "Non si può rinnegare il passato, quando sono arrivato da loro ero semplicemente un ragazzino che sognava di diventare un calciatore e lì sono diventato un uomo. 🔗 Ilrestodelcarlino.it

Se ne parla anche su altri siti

Brescia-Reggiana: Dionigi punta alla vittoria nonostante l'emergenza infortuni - "Brescia non è l’ultima spiaggia né per noi né per loro, ma è chiaro che le partite adesso sono cinque e bisogna muovere la classifica. Ovviamente andremo là per fare risultato pieno, ma voglio sottolineare che fin qui non abbiamo mai avuto un atteggiamento remissivo nemmeno con la Cremonese e il Pisa". Davide Dionigi lavora sempre sodo con i suoi giocatori, sia sul campo che ‘sulla testa’. Il trainer – che ha allenato la ‘rondinelle’ nella stagione 20/21 superando anche la Reggiana di Alvini – punta giustamente a togliere un po’ di pressione ad una sfida che ha il sapore del crocevia. 🔗ilrestodelcarlino.it

Napoli, il punto sulle squalifiche ed emergenza infortuni - Dopo la frenata di Bologna, dove il Napoli è riuscito a conquistare un punto, nella prossima giornata di campionato di serie A, i ragazzi di Antonio Conte saranno impegnati nella gara casalinga contro l’Empoli di mister D’Aversa. Come spesso accaduto negli ultimi mesi, gli azzurri saranno in emergenza. Il giornale Repubblica ha fatto il punto […] L'articolo Napoli, il punto sulle squalifiche ed emergenza infortuni proviene da DailyNews24. 🔗dailynews24.it

Conferenza stampa Inzaghi pre Feyenoord Inter: «Da quando alleno non mi era mai capitato di essere così in emergenza per gli infortuni, sul recupero di Sommer e le scelte sugli esterni…» - di Giuseppe ColicchiaConferenza stampa Inzaghi pre Feyenoord Inter: le parole del tecnico dei nerazzurri alla vigilia della sfida di Champions League La conferenza stampa di Simone Inzaghi, queste le parole del tecnico nerazzurro alla vigilia di Feyenoord Inter, sfida valevole per l’andata degli Ottavi di Finale di Champions League. La conferenza avrà inizio alle ore 19:00, noi di InterNews24 la seguiremo live. 🔗internews24.com

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Emergenza infortuni: la Reggiana affronta il Modena con la 'cura Dionigi'; Reggiana in emergenza: squalifiche pesanti per la trasferta di Brescia; Paris Basketball, nella settimana decisiva è emergenza infortuni; Genoa-Reggiana, in sette saltano la gara di Coppa Italia. 🔗Ne parlano su altre fonti

Emergenza infortuni: la Reggiana affronta il Modena con la 'cura Dionigi' - "Siamo in emergenza da più di due settimane e non ci sono buone notizie perché non recuperiamo nessuno degli infortunati. Tutto questo però dev’essere uno stimolo ad andare oltre, deve diventare la no ... 🔗msn.com

RdC - Reggiana in emergenza: Vergara e altri infortunati saltano il match contro il Pisa - "Reggiana in emergenza: Vergara e altri infortunati ... ma ci si mettono anche infortuni che si aggiungono a quello di Urso (lesione muscolare del retto femorale destro, dovrebbe rientrare dopo ... 🔗tuttob.com

Reggiana in emergenza: squalifiche pesanti per la trasferta di Brescia - Ieri oltre alla sconfitta, agli infortuni (Meroni ... nel tunnel che porta agli spogliatoi. Così la Reggiana nella trasferta di Brescia (lunedì di Pasquetta alle 15) non potrà contare sui ... 🔗msn.com