Emergenza abitativa Case del popolo rigenerate

Case del popolo cesenati. Novacoop Società Cooperativa, Legacoop Romagna e l’Amministrazione comunale di Cesena hanno infatti dato il via ad una collaborazione che prevede la realizzazione di un percorso innovativo che porterà a rendere questi edifici, già considerati luoghi di incontro e comunità, dei veri e propri spazi abitativi emergenziali. Alcuni rappresentanti dei tre enti coinvolti, incluso il sindaco Enzo Lattuca, hanno sottoscritto il Protocollo di intesa attraverso il quale si impegnano a garantire interventi di valorizzazione degli immobili in questione, che verranno quindi destinati a un utilizzo prettamente abitativo.Già nel corso degli ultimi anni l’Amministrazione comunale aveva avviato svariati progetti inerenti allo sviluppo delle politiche abitative, con l’obbiettivo di proporre sempre più alloggi sul territorio da acquistare o affittare a prezzi minori rispetto alla media di mercato. 🔗 Nuovo capitolo per ledelcesenati. Novacoop Società Cooperativa, Legacoop Romagna e l’Amministrazione comunale di Cesena hanno infatti dato il via ad una collaborazione che prevede la realizzazione di un percorso innovativo che porterà a rendere questi edifici, già considerati luoghi di incontro e comunità, dei veri e propri spazi abitativi emergenziali. Alcuni rappresentanti dei tre enti coinvolti, incluso il sindaco Enzo Lattuca, hanno sottoscritto il Protocollo di intesa attraverso il quale si impegnano a garantire interventi di valorizzazione degli immobili in questione, che verranno quindi destinati a un utilizzo prettamente abitativo.Già nel corso degli ultimi anni l’Amministrazione comunale aveva avviato svariati progetti inerenti allo sviluppo delle politiche abitative, con l’obbiettivo di proporre sempre più alloggi sul territorio da acquistare o affittare a prezzi minori rispetto alla media di mercato. 🔗 Ilrestodelcarlino.it

Lecce, case trasformate in b&b: «È emergenza abitativa» - Chi cerca una casa da affittare a Lecce, sia essa una famiglia o uno studente, lo sa: sono pochissime e hanno un prezzo esorbitante. Perché? Chiedetelo a chi ha convertito le proprietà... 🔗quotidianodipuglia.it

Emergenza abitativa. Pronte le case per anziani - Saranno presto inaugurate e consegnate ai primi ospiti anziani le nuove case in via Comparini messe a disposizione della Fondazione Pezzini. Abitazioni che sicuramente daranno una risposta importante all’emergenza abitativa. Al riguardo il segretario comunale di Forza Italia Vittorio Fantoni esprime un ringraziamento alla Fondazione Olga Pezzini, alla Misericordia e Croce Verde e infine a Franco Paterni e Attilio Galli che si sono alternati nel ruolo di presidente della Fondazione Pezzini per la conto della Misericordia e della Croce Verde. 🔗lanazione.it

Emergenza abitativa a Napoli, il sit-in contro gli affitti turistici: “Mercato drogato dalle case vacanze” - Sit-in della Campagna Resta Abitante davanti alla sede del Consiglio Comunale di Napoli. I manifestanti hanno protestato contro gli affitti turistici e l’elevata presenza di B&B, che penalizzano il mercato immobiliare con “prezzi alti e talvolta rendendo quasi impossibile trovare una casa soprattutto nel centro storico della città”. Gli attivisti hanno contestato il sindaco Manfredi e la recente delibera che “permette di utilizzare le case soprattutto a scopo finanziario non aiutando i poveri della città”. 🔗ilfattoquotidiano.it

Brescia, al via il bando casa: troverà alloggio un nucleo familiare su venti in lista d’attesa - Da mercoledì si potranno presentare le domande: Comune e Aler hanno solo 52 appartamenti. “Sul mercato privato le famiglie devono fare i conti con il caro affitti e le locazioni brevi riservate ai tur ... 🔗msn.com

Emergenza abitativa a Bari. Grasso: “Poche case popolari e i clan fanno leva sui bisogni inevasi” - Pochi alloggi e molte domande. Per l’assessore comunale alla Legalità, “questa situazione si risolve se c’è la volontà politica”. In ... 🔗bari.repubblica.it

Case Ater, emergenza abitativa: «C'è chi vive in sei in pochi metri quadrati» - TERNI C'è la famiglia di 6 persone costrette a vivere in 45 metri quadrati, la coppia di anziani bisognosi di assistenza ma nella casa Ater non hanno la seconda camera per ... 🔗ilmessaggero.it