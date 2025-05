Emergente Chef 2025 | vince Matteo Faenza del Mogano Formello

Emergente 2025: come miglior Chef Emergente è stato incoronato il determinatissimo Matteo Faenza del ristorante Mogano a Formello. E' proprio il giovane talento il vincitore del premio Emergente Chef 2025, andato in scena nei giorni scorsi a Monza. La celebrazione ufficiale è giunta al termine della due giorni (28 e 29 aprile), sotto la regia del binomio Luigi Cremona – Lorenza Vitali. Location d'eccezione la suggestiva Villa Reale di Monza, in cui si sono tenute anche le finalissime di Emergente Sala 2025 ed Emergente Pizza 2025. Due splendide giornate durante le quali è intervenuto anche il Ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida con un significativo video-messaggio sulla rilevanza della valorizzazione giovanile e del patrimonio gastronomico Made in Italy.Riguardo al premio Emergente Pizza 2025 il vincitore è stato Antonio Coppola di Fratelli Coppola a Milano.

Emergente 2025 Monza Chef, Pizza, Sala: anniversario con Franco Pepe - Premio Emergente 2025 per vere star… nel segno di Franco Pepe! Tutto pronto a Monza per Emergente 2025 (Chef, Pizza e Sala), in programma lunedì 28 e martedì 29 aprile: ci sarà anche Franco Pepe. Un evento tutto da vivere e da gustare in compagnia delle stelle della cucina italiana. La cerimonia di gala (uno speciale anniversario come avevamo già raccontato nei giorni scorsi nel nostro blog) si terrà nella suggestiva cornice del Salone delle Feste (Monza). 🔗danielebartocciblog.it

Emergente Chef, Pizza e Sala 2025: Monza capitale del gusto - Monza capitale del gusto con Emergente Chef 2025, Emergente Pizza 2025 ed Emergente Sala 2025. Cresce l’attesa per un evento di assoluto fascino e blasone: 20 anni di EmergenteChef, 15 di EmergentePizza e 10 anni di Emergente Sala. Eh già, nella suggestiva e rinomata location della Villa Reale di Monza sarà prestissimo celebrato un grande anniversario: i 20 anni di EmergenteChef, la competizione che ha lanciato decine e decine di nuove stelle Michelin (quasi un centinaio), i 15 di EmergentePizza e i 10 di EmergenteSala, ancora oggi l’unico evento focalizzato sul servizio di sala. 🔗danielebartocciblog.it

Emergente 2025 Pizza, Chef e Sala: sfida tra talenti il 28 e 29 aprile - Countdown ormai terminato per un evento attesissimo e tutto da vivere: in arrivo 20 anni di EmergenteChef, 15 di Emergente Pizza e 10 anni di Emergente Sala. Eh già, nell’imponente location della Villa Reale di Monza sarà presto celebrato un importante anniversario: i 20 anni di EmergenteChef, la competizione che ha lanciato decine e decine di nuove stelle Michelin (quasi un centinaio), i 15 di EmergentePizza e i 10 di EmergenteSala, ancora oggi l’unico evento con focus sul servizio di sala. 🔗danielebartocciblog.it

