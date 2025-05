Emanuele Capone e Nico Civitella chi erano i vigili del fuoco morti | disposta l' autopsia Salvi i due colleghi

Vigili del Fuoco trovati morti in Abruzzo, le vittime sono Emanuele Capone e Nico Civitella: disposta autopsia - Sono Emanuele Capone e Nico Civitella i Vigili del fuoco trovati morti sulla Maiella. I due uomini, di 42 anni, erano dispersi insieme ad altri due colleghi dalla serata di mercoledì 30 aprile in località Balzolo di Pennapiedimonte. I corpi senza vita sono stati individuati alcune ore fa dalle squadre del Soccorso Alpino. La Procura ha disposto l'autopsia sulle salme.Continua a leggere 🔗fanpage.it

