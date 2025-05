Elly Schlein chiede salario minimo | Pd al fianco dei lavoratori

salario minimo con cui con le altre opposizioni stiamo continuando a insistere. È un tema sul quale abbiamo già raccolto le firme per cui speriamo di calendalizzarlo presto e di discuterlo". Così la segretaria del Pd Elly Schlein in piazza oggi a Roma."Buon 1 maggio a tutte le lavoratrici e i lavoratori che tengono insieme questo Paese, il Pd è al loro fianco. Abbiamo tanto da fare per migliorare le condizioni materiali di chi lavora. Serve una legge sul salario minimo: la maggioranza l'ha voluta bloccare. Meloni ha voltato le spalle a 3 milioni e mezzo di lavoratrici e lavoratori poveri. Continua a mentire a viso aperto sui numeri. Dice che non c'è un problema salariale in Italia e invece l'Istat lo ha confermato: i salari sono più bassi dell'8% rispetto al 2021", continua. 🔗 Quotidiano.net - Elly Schlein chiede salario minimo: Pd al fianco dei lavoratori "Chiediamo alla maggioranza un segno tangibile: l'approvazione di uncon cui con le altre opposizioni stiamo continuando a insistere. È un tema sul quale abbiamo già raccolto le firme per cui speriamo di calendalizzarlo presto e di discuterlo". Così la segretaria del Pdin piazza oggi a Roma."Buon 1 maggio a tutte le lavoratrici e iche tengono insieme questo Paese, il Pd è al loro. Abbiamo tanto da fare per migliorare le condizioni materiali di chi lavora. Serve una legge sul: la maggioranza l'ha voluta bloccare. Meloni ha voltato le spalle a 3 milioni e mezzo di lavoratrici epoveri. Continua a mentire a viso aperto sui numeri. Dice che non c'è un problema salariale in Italia e invece l'Istat lo ha confermato: i salari sono più bassi dell'8% rispetto al 2021", continua. 🔗 Quotidiano.net

Elly Schlein: «Con il Pd al governo salario minimo e sconti in bolletta» - Elly Schlein promette salario minimo e sconti in bolletta con il Partito Democratico al governo. In un’intervista a Repubblica la segretaria del Pd spiega che «secondo Eurostat, pur avendo un impiego, il 9% dei lavoratori a tempo pieno sono comunque poveri, non arrivano alla fine del mese. Rispetto all’anno precedente c’è stato un peggioramento e i più colpiti sono i giovani, che prendono stipendi insufficienti a provvedere alla vita quotidiana, figurarsi a costruire una famiglia. 🔗open.online

Femminicidio di Sara Campanella: Elly Schlein chiede più azioni contro la violenza di genere - "Siamo sconvolti di fronte all'ennesimo, efferato femminicidio, quello di Sara Campanella, 22 anni, uccisa in strada da un collega di corso. Vogliamo esprimere la massima vicinanza in questo dolore ai suoi familiari e agli amici. Le istituzioni facciano di più contro la violenza di genere". Così la segretaria del Pd, Elly Schlein. "Non c'è nessun arretramento nella cultura del possesso maschile - aggiunge - perché questo è il tema: abbiamo anche norme importanti che vanno ulteriormente rinforzate ma dobbiamo sconfiggere soprattutto una cultura. 🔗quotidiano.net

Tre morti sul lavoro in poche ore: Elly Schlein chiede azioni concrete - "Ventidue, cinquantuno e trentotto anni, a Molino di Campagna, Sant'Antonio Abate e sull'autostrada nei pressi di Orvieto. Tre morti sul lavoro in poche ore. E sono solo gli ultimi tre. Non è più possibile parlare di incidenti di fronte a questa strage senza fine". Lo scrive in una nota la segretaria del Pd, Elly Schlein. "Ed è inaccettabile morire di lavoro in questo modo: abbiamo da tempo offerto la nostra disponibilità al governo per agire con efficacia ma finora non abbiamo mai avuto riscontri. 🔗quotidiano.net

