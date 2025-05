Ellen Pompeo riceve la stella sulla Walk of Fame

Ellen Pompeo, interprete di Meredith Grey in Grey's Anatomy, riceve la sua stella sulla Walk of Fame. Ellen Pompeo, volto di Meredith Grey in Grey's Anatomy, ha ora la sua stella sulla Walk of Fame. "Una delle attrici di maggior successo della storia della televisione", l'ha definita Steve Nissen, della Camera di Commercio di Hollywood.

Ellen Pompeo, stella sulla Walk of Fame per la protagonista di Grey’s Anatomy - Ellen Pompeo, l’attrice famosissima al grande pubblico per il ruolo di Meredith Grey in ‘Grey’s Anatomy‘, ha ricevuto martedì una delle più grandi onorificenze del mondo del cinema: una stella sulla Hollywood Walk of Fame. Accompagnata dal marito Chris Ivery e dalla creatrice della serie, Shonda Rhimes, Pompeo ha svelato la stella in suo onore in una cerimonia in compagnia di amici e familiari. “Sono a migliaia di chilometri da dove avrei mai pensato di arrivare. 🔗lapresse.it

Ellen Pompeo ha la sua stella sulla Hollywood Walk of Fame - Ellen Pompeo, Grey di ‘Grey’s Anatomy‘ ha ricevuto la sua stella sulla Hollywood Walk of Fame. Ieri è stata affiancata da amici, familiari e dalla creatrice di ‘Grey’s Anatomy’, Shonda Rhimes, mentre riceveva il riconoscimento. “Questo è a un milione di miglia da dove avrei mai pensato di arrivare. E ho imparato a essere qui, a stare qui, a godermi tutto questo grazie alle persone nella mia vita, perché mi hanno insegnato tanto. 🔗lapresse.it

