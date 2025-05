Ellen Pompeo racconta la furia con gli sceneggiatori di Grey’s Anatomy | “Non è la Meredith che ho creato io”

Ellen Pompeo racconta la furia con gli sceneggiatori di Grey's Anatomy | "Non è la Meredith che ho creato io"

L'attrice, che ha avuto una sua stella sulla Walk of Fame di Hollywood, ha raccontato di una divergenza con gli autori della serie rispetto a una scelta della scorsa stagione, a causa di una decisione presa dal personaggio che non approvava: "Meredith ha sovvertito il sistema per venti anni pur di fare la cosa giusta".

Ellen Pompeo, stella sulla Walk of Fame per la protagonista di Grey’s Anatomy - Ellen Pompeo, l’attrice famosissima al grande pubblico per il ruolo di Meredith Grey in ‘Grey’s Anatomy‘, ha ricevuto martedì una delle più grandi onorificenze del mondo del cinema: una stella sulla Hollywood Walk of Fame. Accompagnata dal marito Chris Ivery e dalla creatrice della serie, Shonda Rhimes, Pompeo ha svelato la stella in suo onore in una cerimonia in compagnia di amici e familiari. “Sono a migliaia di chilometri da dove avrei mai pensato di arrivare. 🔗lapresse.it

Ellen Pompeo, la nuova serie tv dopo 20 anni di “Grey’s Anatomy” - (askanews) – Ellen Pompeo, l’attrice americana famosa nel mondo come la Meredith Grey di Grey’s Anatomy dopo 20 anni nel medical drama tra i più visti di sempre si è lanciata in una nuova avventura. È nel cast di Good American Family, nuova serie tv (da maggio su Disney +) che racconta la storia vera – da più punti di vista – di una ragazzina affetta da nanismo i cui genitori adottivi, lei interpreta la madre, si convincono che sia, in realtà, un’adulta. 🔗amica.it

Grey's Anatomy, Ellen Pompeo svela perché non dice addio alla serie: "Non avrebbe senso" - La star di Grey's Anatomy, Ellen Pompeo, ha spiegato il motivo per cui non dirà totalmente addio al medical drama prodotto da Shonda Rhimes. Ellen Pompeo ha svelato il motivo per cui non ha detto ancora addio alla serie Grey's Anatomy, di cui è protagonista fin dal suo arrivo sugli schermi televisivi avvenuto nel 2005. L'attrice ha recentemente deciso di concedersi delle pause dal ruolo di Meredith, tuttavia è apparsa più volte negli episodi e sarà coinvolta anche nella prossima stagione del medical drama. 🔗movieplayer.it

