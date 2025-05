Ellen Pompeo brilla sulla Walk of Fame consacrazione per la star del telefilm cult Grey’s Anatomy | Le stelle mi hanno assistita per tutta la vita

Ellen Pompeo, star e volto del telefilm cult "Grey's Anatomy", ha avuto la sua consacrazione massima. La sua stella brilla sulla Walk Of Fame. "Una delle attrici di maggior successo della storia della televisione", l'ha definita Steve Nissen, della Camera di Commercio di Hollywood, conferendole la placca numero 2.809 dal 1960, anno in cui è stata posata la prima mattonella dedicata a Stanley Kramer, regista di "Indovina chi viene a cena?"."Le stelle mi hanno assistita per tutta la vita. Sono a milioni di chilometri da dove avrei mai sognato di arrivare. – ha detto Ellen – Ho imparato come stare qui, come comportarmi, come godermi tutto grazie alle persone che ho incontrato lungo il percorso. Mi hanno insegnato tantissimo". L'attrice si è emozionata dietro il leggio, guardando il marito, i figli, i colleghi, gli amici e i collaboratori (anche la sua donna delle pulizie) accorsi per la cerimonia.

