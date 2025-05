Elettricità a costo zero oggi 1 maggio | il fotovoltaico il sole e il giorno di festa Le sfide dopo il black out in Spagna

oggi 1 maggio (un giorno festivo con bassi consumi e ottima produzione fotovoltaica grazie al sole che splende), il mercato elettrico italiano registra per la prima volta nella storia prezzi pari o vicini allo zero per otto ore consecutive (dalle 10 alle 17) su tutte le zone del Paese, dalla Sicilia al Nord Italia.Un evento senza precedenti che dimostra in modo concreto quanto il fotovoltaico sia già oggi in grado di abbassare i prezzi dell’energia elettrica e portare vantaggi diretti a famiglie e imprese. “Il fotovoltaico riduce le bollette per tutti, a cominciare dalle imprese che hanno contratti indicizzati al prezzo all’ingrosso” ha commentato Paolo Rocco Viscontini, presidente di Italia solare. 🔗 Ilfattoquotidiano.it - Elettricità a costo zero oggi 1 maggio: il fotovoltaico, il sole e il giorno di festa. Le sfide dopo il black out in Spagna In un tempo in cui la lettura delle bollette può provocare un sussulto, arriva la notizia che(unfestivo con bassi consumi e ottima produzione fotovoltaica grazie alche splende), il mercato elettrico italiano registra per la prima volta nella storia prezzi pari o vicini alloper otto ore consecutive (dalle 10 alle 17) su tutte le zone del Paese, dalla Sicilia al Nord Italia.Un evento senza precedenti che dimostra in modo concreto quanto ilsia giàin grado di abbassare i prezzi dell’energia elettrica e portare vantaggi diretti a famiglie e imprese. “Ilriduce le bollette per tutti, a cominciare dalle imprese che hanno contratti indicizzati al prezzo all’ingrosso” ha commentato Paolo Rocco Viscontini, presidente di Italia solare. 🔗 Ilfattoquotidiano.it

