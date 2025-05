Eleonora Daniele sbanca anche di sera

sera Rai 1) Doppietta di Eleonora Daniele che, oltre a confermarsi colonna del daytime di Rai 1 con Storie italiane, quest’anno grazie alla spinta di numerosi fatti di cronaca ma anche a colpi di scena come la morte di Papa Francesco, notizia peraltro data dalla Daniele in diretta, si tiene su ottimi livelli anche in seconda serata con lo spin-off Storie di sera.Se la mattina di lunedì ha superato 1 milione di spettatori e il 23% di share parlando del delitto di Garlasco e tornando sull’ultimo abbraccio al Pontefice, in tarda serata ha raggiunto picchi superiori al 12% e a 1,1 milioni di teste con una puntata dedicata all’alone di mistero che ancora avvolge la tragica morte dell’attore Paolo Calissano e alla situazione complicata attorno all’eredità di Alain Delon. 🔗 Liberoquotidiano.it - Eleonora Daniele sbanca anche di sera Vi proponiamo "Tele.raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermoCHI SALE (Storie diRai 1) Doppietta diche, oltre a confermarsi colonna del daytime di Rai 1 con Storie italiane, quest’anno grazie alla spinta di numerosi fatti di cronaca maa colpi di scena come la morte di Papa Francesco, notizia peraltro data dallain diretta, si tiene su ottimi livelliin secondata con lo spin-off Storie di.Se la mattina di lunedì ha superato 1 milione di spettatori e il 23% di share parlando del delitto di Garlasco e tornando sull’ultimo abbraccio al Pontefice, in tardata ha raggiunto picchi superiori al 12% e a 1,1 milioni di teste con una puntata dedicata all’alone di mistero che ancora avvolge la tragica morte dell’attore Paolo Calissano e alla situazione complicata attorno all’eredità di Alain Delon. 🔗 Liberoquotidiano.it

