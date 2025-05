Eleonora Bergamaschi confermata al timone

Eleonora Bergamaschi amministratore unico per altri due anni. D’altra parte il risultato del suo lavoro è stato lodevole anche sul fronte del bilancio che registra un utile di 124mila euro. "I risultati straordinari ottenuti finora – sottolinea la prima cittadina – sono la base che ha motivato la mia decisione di confermare l’incarico alla Bergamaschi, alla quale rivolgo i miei più sinceri complimenti, estesi a tutto il suo staff per l’elevata professionalità e l’impegno dimostrato. L’obiettivo è proseguire nel rafforzamento della gestione e nel miglioramento delle performance della società, avvalendoci anche del documento ricevuto dal tavolo politico istituito sul Palas, in coerenza con le linee di indirizzo delineate dal piano strategico redatto da KPMG (leader a livello globale nei servizi professionali alle imprese). 🔗 Ilrestodelcarlino.it - Eleonora Bergamaschi confermata al timone "Ho incontrato Ieg per la New PalaRiccione, ma ad oggi, non c’è stato alcun altro sviluppo, al di là di un cordiale scambio di informazioni". A chiarire le dinamiche degli incontri svolti tra le parti è la sindaca Daniela Angelini, reduce dall’assemblea dei soci del Palas che ieri mattina ha confermatoamministratore unico per altri due anni. D’altra parte il risultato del suo lavoro è stato lodevole anche sul fronte del bilancio che registra un utile di 124mila euro. "I risultati straordinari ottenuti finora – sottolinea la prima cittadina – sono la base che ha motivato la mia decisione di confermare l’incarico alla, alla quale rivolgo i miei più sinceri complimenti, estesi a tutto il suo staff per l’elevata professionalità e l’impegno dimostrato. L’obiettivo è proseguire nel rafforzamento della gestione e nel miglioramento delle performance della società, avvalendoci anche del documento ricevuto dal tavolo politico istituito sul Palas, in coerenza con le linee di indirizzo delineate dal piano strategico redatto da KPMG (leader a livello globale nei servizi professionali alle imprese). 🔗 Ilrestodelcarlino.it

