El Loco Rudiger è amato anche da coloro che sanno che nessuna squadra vince senza uno come lui The Athletic

Rudiger è uno dei personaggi che, da sempre, fa discutere per le proprie azioni all'interno del terreno di gioco. The Athletic lo definisce folle e brillante allo stesso tempo, un difensore dotato di talento e abilità che negli anni ha vinto in Europa e ha vestio maglie prestigiose come quelle di Real Madrid e Chelsea. Ma parliamo anche di un calciatore che negli anni ha sempre fatto parlare di sé per i suoi atteggiamenti in campo.Il lancio del ghiaccio verso l'arbitro della finale della Copa del Rey durante il Clasico è stata l'ultima "bravata" che è costata al tedesco una squalifica di 6 giornate.Rudiger come l'incredibile Hulk: si trasforma davanti agli avversari"The Athletic" ha ripercorso diversi episodi in cui Rudiger mostra tutta la sua pazzia eppure, proprio perché "pazzo", mostra una genialità tale che è impossibile non amarlo.

