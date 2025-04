Effetto dazi crolla il Pil Usa Per Trump è colpa di Biden

Economia Usa in crisi? Pil in calo dello 0,3% nel primo trimestre: è effetto dazi. Trump: «Colpa di Biden». Wall Street in caduta - L'economia Usa si contrae per la prima volta dal 2022 nei primi mesi dell'amministrazione di Donald Trump con il balzo delle importazioni per evitare i dazi e una più debole spesa dei... 🔗ilmattino.it

Crescita da zero virgola per l’Italia e coi dazi crolla pure il Pil degli Usa - L’Italia si schiaccia sulle posizioni di Donald Trump, ma intanto paga – come tutti – le conseguenze delle scelte del presidente Usa. E lo fa anche sul versante della crescita, come testimonia l’ultimo World economic outlook del Fondo monetario internazionale: i dazi non lasciano scampo a (quasi) nessuno e portano un taglio delle stime del Pil. Poche le eccezioni e tra queste non c’è l’Italia. Il governo ha parlato dei dazi come occasione, ma per ora l’unico risultato è una crescita sempre più vicina allo zero. 🔗lanotiziagiornale.it

Dazi di Trump, effetto su Pil Italia. Giorgetti: “Crescita rivista al ribasso” - (Adnkronos) – I dazi di Donald Trump incidono sul Pil dell'Italia e tagliano le stime per il 2025 e il 2026. La crescita prevista per l'anno in corso sarà dello 0,6%, nel 2026 sarà dello 0,8% come scrive il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, nella premessa del Documento di finanza pubblica inviato questa sera alle Camere […] L'articolo Dazi di Trump, effetto su Pil Italia. Giorgetti: “Crescita rivista al ribasso” proviene da Webmagazine24. 🔗.com

Paura dei dazi e boom dell'import: cosa sta succedendo al Pil Usa - La nuova ondata di tariffe colpisce consumi, fiducia e investimenti. Il Pil si contrae per la prima volta dal 2022, e il rischio recessione si fa concreto ... 🔗msn.com

