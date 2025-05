Educazione sessuale nelle scuole | consenso dei genitori obbligatorio Parsi critica la scelta | Siamo tornati nel Medioevo

L'articolo Educazione sessuale nelle scuole: consenso dei genitori obbligatorio, Parsi critica la scelta: "Siamo tornati nel Medioevo". Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha introdotto una novità significativa per le attività scolastiche legate alla sessualità: sarà necessario il consenso preventivo e scritto dei genitori.

Valditara: Consenso genitori obbligatorio per educazione sessuale nelle scuole - L'articolo 30 della costituzione stabilisce che spetta ai genitori il diritto-dovere di formare i figli. Per l'ampliamento dell'offerta formativa sulla sessualità serve un consenso preventivo scritto dei genitori facendo sapere quale è il materiale didattico, le finalità e le modalità di svolgimento delle attività prodotte. Le scuole devono fornire una attività formativa alternativa se i genitori negano il consenso. 🔗quotidiano.net

Educazione sessuale a scuola: possibile, ma serve il consenso scritto dei genitori - Il Ministero dell’Istruzione ha chiarito i criteri per l’introduzione di percorsi di educazione sessuale nelle scuole italiane. Il ministro Giuseppe Valditara, al termine del Consiglio dei Ministri, ha ribadito il ruolo centrale dei genitori nella formazione dei figli, richiamando l’articolo 30 della Costituzione. Ogni attività extracurricolare sul tema della sessualità, per poter essere realizzata negli […] The post Educazione sessuale a scuola: possibile, ma serve il consenso scritto dei genitori first appeared on Scuolalink. 🔗scuolalink.it

Come funziona l’educazione sessuale e affettiva nelle scuole italiane - Nonostante i buoni risultati, i corsi sono ancora pochi e le iniziative sono spesso contrastate da organizzazioni ultracattoliche e da partiti di destra. Storie e percorsi in un liceo di Roma. Leggi 🔗internazionale.it

Scuola, Cdm approva consenso informato per l'educazione sessuale - Paolo Inselvini (FdI): "Un passo fondamentale per tutelare il diritto primario delle famiglie di essere protagoniste nell’educazione dei propri figli" ... 🔗msn.com

Valditara: «Educazione sessuale a scuola solo con il consenso (preventivo) dei genitori» - Perché «lo dice l’articolo 30 della Costituzione: spetta alle famiglie educare i figli». L'obbligo di consenso riguarda le attività extra curriculari attivati per loro iniziativa da alcuni istituti ... 🔗msn.com

Lezioni di sessualità in classe solo con il consenso dei genitori - Il governo approva anche un disegno di legge per l’arresto in flagranza dei maggiorenni che aggrediscono i professori ... 🔗repubblica.it