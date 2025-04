Educazione sessuale | a Valditara interessa dividere

Educazione sessuale eo affettiva. Non esiste infatti al momento, nelle scuole italiane, un vero e proprio corso di educazione affettiva. Le scuole che si attrezzano in questo senso, di solito lo fanno.

Il freno di Valditara all’educazione sessuale a scuola indigna le opposizioni. Dal Pd a +Europa, ecco perché lo criticano - Le linee guida dettate dal ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara sull’educazione affettiva e sessuale nelle scuole stanno suscitando un’ondata di proteste tra leader e deputati d’opposizione. Dopo il Consiglio dei ministri (Cdm) di oggi, 30 aprile, il ministro ha dichiarato che, per far seguire agli alunni le lezioni di educazione sessuale, sarà necessario un consenso preventivo scritto da parte delle famiglie, accompagnato da informazioni dettagliate sul materiale didattico, sulle finalità e sulle modalità di svolgimento delle attività. 🔗open.online

Scuola, educazione sessuale con ok dei genitori e arresto in flagranza per chi picchia i docenti: le novità di Valditara - Arrivano da Palazzo Chigi le novità sui provvedimenti approvati in merito alle scuole italiane. Il Ministro del Merito e dell’Istruzione, Giuseppe Valditara, nel corso della conferenza stampa post Cdm, ha spiegato il contenuto di quanto passato al vaglio dei ministri. Arresto obbligatorio in flagranza di reato in ipotesi di lesioni personali a carico del personale […] L'articolo Scuola, educazione sessuale con ok dei genitori e arresto in flagranza per chi picchia i docenti: le novità di Valditara proviene da Il Difforme. 🔗ildifforme.it

Valditara: educazione sessuale a scuola (solo) con consenso genitori - Roma, 30 apr. (askanews) - "I genitori devono essere consapevoli delle iniziative didattiche in temi sensibili come quello della sessualità. Per le attività extracurricolari e per quelle legate all'ampliamento dell'offerta formativa in ambito di sessualità, specificatamente nell'ambito della sessualità, si stabilisce che le scuole devono acquisire il consenso preventivo per iscritto dei genitori in base a preventive informazioni esaurienti legate a soggetti esterni che partecipano, i soggetti esterni coinvolti, il materiale didattico che verrà utilizzato, le finalità e le modalità di ... 🔗quotidiano.net

Valditara stringe sull'educazione sessuale: “Solo con consenso dei genitori" - Il ministro Valditara annuncia che i corsi su affettività e sessualità nelle scuole superiori si terranno solo con consenso scritto dei genitori. 🔗la7.it

Educazione Sessuale a Scuola: la Scelta di Valditara Favorisce i Fondamentalisti? - Scopri le implicazioni dell'educazione sessuale scuola in Italia e le preoccupazioni suscitate dalla nuova normativa. 🔗informazionescuola.it

Cdm, Valditara: “Chi aggredisce professori sarà arrestato”/ “Educazione sessuale solo con consenso genitori” - Nuove misure per la scuola in Cdm, Valditara: tolleranza zero per bullismo e comportamenti violenti, gli studenti sospesi continueranno a frequentare le lezioni ... 🔗ilsussidiario.net