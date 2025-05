Educazione al rispetto la strategia del Ministero contro la violenza di genere nelle scuole Valditara | Si deve apprendere che la donna va rispettata e che un ‘no’ è un ‘no'

Valditara ha lanciato la sua battaglia contro la violenza di genere nelle aule scolastiche. Non più solo un problema sociale da affrontare all'esterno, ma una questione educativa fondamentale che deve entrare nei programmi didattici con la stessa importanza di matematica e letteratura.L'articolo Educazione al rispetto, la strategia del Ministero contro la violenza di genere nelle scuole. Valditara: “Si deve apprendere che la donna va rispettata e che un ‘no’ è un ‘no'” . 🔗 "Un 'no' è un 'no', esattamente come due più due fa quattro". Con questa formula diretta e inequivocabile, il Ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppeha lanciato la sua battaglialadiaule scolastiche. Non più solo un problema sociale da affrontare all'esterno, ma una questione educativa fondamentale cheentrare nei programmi didattici con la stessa importanza di matematica e letteratura.L'articoloal, ladelladi: “Siche lavae che unè un ‘no'” . 🔗 Orizzontescuola.it

Su altri siti se ne discute

“Ripristinare il rispetto e l’autorevolezza dei docenti”, Atto Indirizzo Ministero per il 2025. Educazione civica, patto educativo e Tavolo tecnico: un impegno a 360 gradi - Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha presentato l'Atto di Indirizzo per il 2025, documento che traccia le linee guida per il sistema scolastico nel triennio 2025-2027. L'articolo “Ripristinare il rispetto e l’autorevolezza dei docenti”, Atto Indirizzo Ministero per il 2025. Educazione civica, patto educativo e Tavolo tecnico: un impegno a 360 gradi sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. 🔗orizzontescuola.it

Impiega il doppio di manager donna rispetto alla media nazionale: azienda premiata dal Ministero - Arriva la certificazione della parità di genere per Bunge, azienda ravennate dell'alimentare, che si è vista consegnare l'attestato dal Dipartimento per le Pari opportunità del Ministero. È la prima azienda di lavorazione dei semi oleosi a conseguire questo riconoscimento in Emilia-Romagna. La... 🔗ravennatoday.it

La psicanalista Laura Pigozzi sull'educazione dei figli maschi: «È la madre che insegna il rispetto. Non ditegli "Ti amo", favorite il distacco» - «Il compito materno è offrire delle cure esclusive senza eccessi di lontananza, né di presenza»: la psicanalista autrice di Amori Tossici e Troppa famiglia fa male spiega come amare significhi saper mettere fra sé e il proprio figlio una giusta distanza 🔗vanityfair.it

Su questo argomento da altre fonti

Piano Nazionale di Contrasto all’Antibiotico-Resistenza (PNCAR) 2022-2025; Il 6 in condotta diventa un voto da recuperare: la nuova strategia educativa del Ministro Valditara; Cultura per la sostenibilità; Potenziare le competenze digitali in Sanità: le strategie giuste. 🔗Cosa riportano altre fonti

Valditara alle scuole: "Non dimenticate l’educazione al rispetto di genere nelle ore di Educazione civica". E avvia un monitoraggio - Il ‘braccio armato’ del MIM avrà un ruolo centrale nello sviluppo di un piano strategico di ... nelle linee guida sulla Educazione civica, l’educazione al rispetto e a relazioni corrette ... 🔗skuola.net

Valditara alle scuole: non dimenticate l’educazione al rispetto di genere nelle ore di Educazione civica - Il ‘braccio armato’ del MIM avrà un ruolo centrale nello sviluppo di un piano strategico di ... nelle linee guida sulla Educazione civica, l’educazione al rispetto e a relazioni corrette ... 🔗tgcom24.mediaset.it

Educazione sessuale ma con ok dei genitori, il preside Dradi: “Così si limita autonomia scolastica” - Intervista al dirigente scolastico: “Per la Cassazione gli istituti possono entrare in conflitto con gli insegnamenti della famiglia ... 🔗repubblica.it