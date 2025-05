Educandato le parole camminano | La casa del linguaggio inclusivo

Educandato Statale della Santissima Poggio Imperiale, ha presentato ieri mattina, dentro l’Istituto, il premio assegnato alla direttrice del Quotidiano Nazionale e dei quotidiani del Gruppo Monrif Agnese Pini (premio "Visioni") e quello conferito a Sara Funaro, sindaca di Firenze (premio speciale "Il Poggio").La consegna dei riconoscimenti è avvenuta all’interno delle tre giornate che ha visto la città fiorentina coinvolta nel celebrare la nona edizione di "parole in cammino - Festival dell’Italiano e delle Lingue d’Italia", evento direzionato da Massimo Arcangeli. 🔗 Lanazione.it - Educandato, le parole camminano: "La casa del linguaggio inclusivo" Due premi e due donne. "Sono stati i nostri studenti a sceglierle. Nel nostro convitto ci sono sessanta ragazze. Per loro sono dei modelli d’ispirazione. So che alcune allieve pensavano di non essere capaci di salire il secondo gradino della loro vita, adesso invece, col loro esempio, si dicono: voglio fare il terzo e se ci riesco anche il quarto!".Giorgio Fiorenza, presidente dell’Statale della Santissima Poggio Imperiale, ha presentato ieri mattina, dentro l’Istituto, il premio assegnato alla direttrice del Quotidiano Nazionale e dei quotidiani del Gruppo Monrif Agnese Pini (premio "Visioni") e quello conferito a Sara Funaro, sindaca di Firenze (premio speciale "Il Poggio").La consegna dei riconoscimenti è avvenuta all’interno delle tre giornate che ha visto la città fiorentina coinvolta nel celebrare la nona edizione di "in cammino - Festival dell’Italiano e delle Lingue d’Italia", evento direzionato da Massimo Arcangeli. 🔗 Lanazione.it

Ne parlano su altre fonti

“Mi viene da piangere”. Shaila, il ritorno a casa è assurdo: apre la porta e resta senza parole - Ormai il Grande Fratello è alle spalle e lentamente Shaila Gatta sta provando a tornare alla normalità. Ha vissuto momenti difficilissimi dopo la sua eliminazione, culminati con lo scontro con Lorenzo Spolverato in diretta tv, nel corso della finalissima del reality show. Si sono lasciati e ora lei è single, nonostante pare ci siano stati dei riavvicinamenti tra i due. Ma ora Shaila è rimasta esterrefatta per un gesto che mai si sarebbe aspettata. 🔗caffeinamagazine.it

Spal, non ci sono più parole. Ennesimo disastro in casa - Fase difensiva horror e colossali errori sotto porta impongono alla Spal la quinta sconfitta consecutiva, quella che con tutta probabilità la condannerà a giocarsi la salvezza ai playout. Il Campobasso – che in trasferta non vinceva da quattro mesi – ringrazia e festeggia davanti a 850 tifosi rossoblù in estasi. Per gli altri 5mila dello stadio Mazza di fede spallina invece è un incubo senza fine, con le ultime 10 giornate di campionato da vivere col cuore in gola. 🔗sport.quotidiano.net

Furto in casa, parole pesanti e tanta rabbia: ecco cos’è successo a Chiara e Zeudi - Se ci fermiamo a pensare a quanto è accaduto, proviamo ancora un misto di sconcerto e irritazione. È accaduto nell’abitazione di Chiara, a Trento, quando due sconosciute si sono introdotte in casa con l’intento di rubare. Vi ritrovate mai a immaginare lo spavento di sentire rumori sospetti e all’improvviso scoprire che qualcuno fruga nei vostri […] L'articolo Furto in casa, parole pesanti e tanta rabbia: ecco cos’è successo a Chiara e Zeudi è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗sbircialanotizia.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Educandato, le parole camminano: La casa del linguaggio inclusivo. 🔗Approfondimenti da altre fonti