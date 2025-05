Edizioni BD & J-POP Manga presentano le novità di maggio

maggio sarà un mese ricchissimo di novità sia a marchio J-POP Manga che Edizioni BD! Ogni settimana regalerà tante nuove storie in cui immergersi e impevedibili sviluppi e colpi di scena nelle proprie serie del cuore!Si inizia con la Celebration Variant Collection dedicata a Shin'ichi Sakamoto e il quinto volume di #DRCL midnight children, per poi lanciarsi in nuove avventure con il raffinato erotismo di Painter of the night, lo shonen soprannaturale Tatari e il magnifico dramma storico La Tomba del Faraone. A fine mese sarà poi disponibile un novità horror di Junji Ito: Occhi. Non mancheranno le continuty di alcune tra le saghe più amate come l'attesissimo L'estate in cui Hikaru è morto 6, Dark Souls 2 e molto altro!Edizioni BD lancia novità internazionali come Skull-Crusher! e Rare Flavours – Gusti inconsueti e riporta sugli scaffali alcuni delle opere più belle firmate dagli autori di culto Moebius e Alejandro Jodorowsky: La pazza del sacro cuore, Artigli D'Angelo e Gli Occhi del Gatto.

