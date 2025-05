Editors Samuel dei Subsonica e tanti altri al concertone in piazza Maggiore

piazza Maggiore si prepara ad accogliere la grande maratona musicale del Primo maggio 2025, una giornata all’insegna della musica e dell’impegno sociale. Il tema di quest’anno è chiaro: “Una grande festa di piazza”, e promette di trasformare il cuore di. 🔗 Bolognatoday.it - Editors, Samuel dei Subsonica e tanti altri al concertone in piazza Maggiore Dopo la manifestazione dei sindacati,si prepara ad accogliere la grande maratona musicale del Primo maggio 2025, una giornata all’insegna della musica e dell’impegno sociale. Il tema di quest’anno è chiaro: “Una grande festa di”, e promette di trasformare il cuore di. 🔗 Bolognatoday.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Primo Maggio, Editors e Samuel in piazza - ‘Una grande festa in piazza’. È lo slogan, ma anche un piccolo assaggio, di quello che sarà il concertone del Primo maggio in piazza Maggiore. Organizzato da Cgil, Cisl Bologna e Uil Emilia-Romagna con la direzione artistica dell’Arci cittadina, proporrà sul palco grandi nomi internazionali alternati ad astri nascenti del panorama musicale italiano. Per celebrare la Festa dei Lavoratori arrivano sotto le Torri gli Editors, band indie-rock britannica, amatissima per brani come Munich, Papillon e Heart Attack. 🔗ilrestodelcarlino.it

Nuova ricerca sui “manufatti” di Marte, uno studioso è certo: sono alieni (ma i dubbi sono tanti) - Rieccoci. Ciclicamente torna la storia di possibili civiltà aliene su Marte. Stavolta è il Daily Mail a rilanciare in esclusiva le dichiarazioni di George J. Haas, fondatore e principale ricercatore del gruppo di ricerca su Marte noto come The Cydonia Institute. Nel suo nuovo libro, “The Great Architects of Mars” (I Grandi Architetti di Marte), Haas ha analizzato decine di foto di strutture sulla superficie marziana, arrivando a una conclusione certa: sono artificiali. 🔗cultweb.it

Jacobelli: «Inter, tanti impegni per tre obiettivi. La scelta di Inzaghi non mi stupisce» - L’Inter di Inzaghi grazie alla bravura dei suoi giocatori ed allenatore è costretto ad un tour de force non indifferente. Xavier Jacobelli presenta il derby di Coppa Italia con un’Inter favorita ed un Milan assetato di riscatto. CONVINZIONE – L’Inter domani affronterà il Milan in coppa Italia, l’unica squadra quest’anno che è riuscita a mettere in crisi le certezze dei nerazzurri più di una volta. 🔗inter-news.it

Approfondimenti da altre fonti

Editors, Samuel dei Subsonica e tanti altri al concertone in piazza Maggiore; Primo Maggio, Editors e Samuel in piazza; Concerto Primo Maggio 2025, non solo Roma: le alternative da Milano a Taranto; Concertone 2025 primo maggio a Bologna: il programma. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Samuel e dj set Editors. Una grande festa di piazza - La musica torna a essere protagonista sotto le Due Torri con il concertone di oggi in piazza Maggiore. Evento simbolo di festa, partecipazione e impegno. Anche quest’anno la piazza del Primo Maggio si ... 🔗msn.com

Concertone 2025 primo maggio a Bologna: il programma - Dalle 16 a mezzanotte: non sono impegno sociale sul palco di piazza Maggiore anche tanta musica. Ci sono anche gli Editors e Samuel dei Subsonica ... 🔗ilrestodelcarlino.it

Samuel: tra il nuovo album dei Subsonica e “Il sol dell’avvenire” - Samuel, come tutti i componenti dei Subsonica, è un creativo in costante cammino e movimento, è un animale magico, capace di stare nel gruppo, ma anche da solo. L’artista ha pubblicato ... 🔗rockol.it