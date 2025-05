Ecco i nuovi Maestri del Lavoro dell' Umbria | tutti i nomi

della provincia di Perugia e tre di quella di Terni insigniti della “Stella al Merito del Lavoro” in occasione del Primo Maggio. La cerimonia di consegna, presieduta dal prefetto di Perugia, Francesco Zito e dal prefetto di Terni, Antonietta Orlando, al. 🔗 Perugiatoday.it - Ecco i nuovi Maestri del Lavoro dell'Umbria: tutti i nomi Quattordici lavoratori umbri - undicia provincia di Perugia e tre di quella di Terni insignitia “Stella al Merito del” in occasione del Primo Maggio. La cerimonia di consegna, presieduta dal prefetto di Perugia, Francesco Zito e dal prefetto di Terni, Antonietta Orlando, al. 🔗 Perugiatoday.it

Ci sono 8 nuovi Maestri del Lavoro ad Arezzo: ecco chi riceverà la stella al merito - Ecco i lavoratori e le lavoratrici residenti in provincia di Arezzo ai quali giovedì 1° maggio 2025 sarà conferita l’onorificenza della “Stella al Merito del Lavoro”. La decorazione della Stella al Merito del Lavoro, che comporta il titolo di “Maestro del Lavoro”, è conferita dal Presidente... 🔗arezzonotizie.it

Primo Maggio 2025: i nuovi maestri del lavoro in Toscana. Stelle al merito. Ecco i nomi - Stelle al merito per 75 nuovi 'maestri del lavoro' in Toscana. La cerimonia si svolgerà domani 1 maggio 2025 nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio: a consegnare le onorificenze, conferite dal Presidente della Repubblica ai lavoratori che si sono distinti nelle attività professionali svolte in ambito aziendale, i prefetti dei capoluoghi di provincia della Toscana insieme ai sindaci del territorio di residenza degli insigniti L'articolo Primo Maggio 2025: i nuovi maestri del lavoro in Toscana. 🔗.com

Stelle al Merito per 29 fiorentini: ecco chi sono i nuovi “Maestri del Lavoro” - Oggi al Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio si terrà, alle ore 10, la cerimonia di consegna delle “Stelle al Merito del lavoro”. L’onorificenza conferita dal Presidente della Repubblica a tutti i lavoratori che si sono distinti nelle attività professionali e che hanno contribuito al... 🔗firenzetoday.it

Ecco chi sono gli otto nuovi Maestri del Lavoro lucani - "Si sono particolarmente distinti per perizia e laboriosità": la 'Stella al merito del Lavoro' sarà consegnata a otto nuovi Maestri del Lavoro giovedì primo maggio, alle ore 10,45, al teatro Stabile d ... 🔗ansa.it

Primo Maggio, ecco i nuovi Maestri del lavoro campani - Il prefetto parteciperà alla cerimonia di consegna delle “Stelle al merito" conferite dal Presidente Mattarella ... 🔗ilroma.net

Potenza, otto nuovi Maestri del Lavoro: consegnate le Stelle al Merito - Il perfetto della provincia di Potenza, Michele Campanaro, nella giornata di oggi, 1 maggio, ha consegnato le “Stelle al Merito del Lavoro” ad otto nuovi Maestri del Lavoro lucani, che si sono ... 🔗trmtv.it