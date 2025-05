Eboli la moschea che non c’è fa polemica | Fratelli d' Italia presenta interrogazione

Eboli, nella frazione di Santa Cecilia, l’acquisto di un capannone da parte di un’associazione legata alla comunità musulmana ha scatenato un'accesa polemica.L'interrogazioneAl centro del "caso" l'ipotesi di una possibile. 🔗 Salernotoday.it - Eboli, la moschea che non c’è fa polemica: Fratelli d'Italia presenta interrogazione Una struttura ancora vuota, ma già al centro di uno scontro. A, nella frazione di Santa Cecilia, l’acquisto di un capannone da parte di un’associazione legata alla comunità musulmana ha scatenato un'accesa.L'Al centro del "caso" l'ipotesi di una possibile. 🔗 Salernotoday.it

Eboli, polemica sulla Moschea: «Il diritto di culto va garantito» - È bastato che si spargesse la voce circa l’acquisto di una struttura dal valore di 400mila euro a Santa Cecilia, Eboli, da parte di un gruppo afferente alla comunità musulmana, ... 🔗ilmattino.it

