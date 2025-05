Ilnapolista.it - È tornata l’Inter di Inzaghi che è stato perfetto anche con i cambi (Gazzetta)

è riuscita nell’impresa di pareggiare (giocandopiuttosto bene) in casa del Barcellona per 3-3. Giustamente in tanti commentano positivamente la capacità deldi segnare tre gol in casa dei blaugrana di Yamal, Pedri e di Raphinha. Ne parlano sia ladello Sport, che La Repubblica che il quotidiano Il Giornale. Tutte e tre le testate convengono sui meriti dele di(specialmente la), dopo che i nerazzurri venivano da tre sconfitte di fila senza segnare un gol tra campionato e derby di Coppa Italia.Questa voltaha saputo intercettare stzza e rassegnazione ()Così la Rosea commenta in estratto la gara di ieri:“Incontenibile Dumfries: due gol e un assist. Uno spettacolo di potenza e personalità. Ma non sfugga la crescita tecnica. 🔗 Ilnapolista.it