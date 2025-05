È ora di rivedere il fuorigioco | l’intero corpo oltre la linea non un’unghia

linea che mostra la punta dello scarpino del giocatore interista oltre l’ultimo difensore. Gol annullato per “un’unghia”. A fine partita, Mkhitaryan commenta sconsolato che quella decisione la ricorderà “per tutta la vita”.Il problema della regola del fuorigiocoL’episodio, solo l’ultimo di una lunga serie, riapre un dibattito sempre più urgente: la regola del fuorigioco, così com’è oggi, punisce frazioni invisibili a occhio nudo e finisce per stravolgere l’esito delle partite senza che l’attaccante tragga un reale vantaggio. 🔗 Thesocialpost.it - È ora di rivedere il fuorigioco: l’intero corpo oltre la linea, non un’unghia Al 75? della semifinale d’andata di Champions League tra Barcellona e Inter (ieri, 30 aprile 2025), Henrikh Mkhitaryan ha segnato quello che sarebbe stato il 4-3 nerazzurro. L’arbitro fischia subito su segnalazione del guardalinee, dalle immagini tv cresce la speranza per i tifosi nerazzurri di un errore arbitrale, ma la tecnologia spezza il sogno: la SAOT traccia unache mostra la punta dello scarpino del giocatore interistal’ultimo difensore. Gol annullato per “”. A fine partita, Mkhitaryan commenta sconsolato che quella decisione la ricorderà “per tutta la vita”.Il problema della regola delL’episodio, solo l’ultimo di una lunga serie, riapre un dibattito sempre più urgente: la regola del, così com’è oggi, punisce frazioni invisibili a occhio nudo e finisce per stravolgere l’esito delle partite senza che l’attaccante tragga un reale vantaggio. 🔗 Thesocialpost.it

