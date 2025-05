È ora di abolire i compiti e di fare della scuola un immenso doposcuola

compiti a casa, tanto più per le vacanze, sembrerà un’esortazione a che i ragazzi scoprano il mondo fuori dalla scu. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti 🔗 Ilfoglio.it - È ora di abolire i compiti e di fare della scuola un immenso doposcuola Ai più romantici la circolare ministeriale che raccomanda di ridurre il carico dia casa, tanto più per le vacanze, sembrerà un’esortazione a che i ragazzi scoprano il mondo fuori dalla scu. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti 🔗 Ilfoglio.it

Approfondimenti da altre fonti

“L’intelligenza artificiale è una risorsa, non un sostituto dello studio”, il monito di una preside: “Gli studenti la usano per fare i compiti e poi non sanno spiegare cosa hanno fatto” - L'utilizzo dell'intelligenza artificiale nel contesto scolastico sta diventando sempre più diffuso, sollevando interrogativi e preoccupazioni tra gli educatori. L'articolo “L’intelligenza artificiale è una risorsa, non un sostituto dello studio”, il monito di una preside: “Gli studenti la usano per fare i compiti e poi non sanno spiegare cosa hanno fatto” sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. 🔗orizzontescuola.it

Bambino di 7 anni sceglie di fare il Ramadan. Sospesa la mensa, ma la scuola è preoccupata - A Piacenza, un bambino di sette anni ha espresso la volontà di aderire al Ramadan, chiedendo l'esonero dalla mensa scolastica durante il mese di digiuno islamico. La vicenda ha suscitato un dibattito all'interno dell'ambiente scolastico, portando la dirigenza a confrontarsi con la famiglia per garantire il benessere del minore. L'articolo Bambino di 7 anni sceglie di fare il Ramadan. Sospesa la mensa, ma la scuola è preoccupata sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. 🔗orizzontescuola.it

Cybersicurezza, preside Istituto Plinio il Vecchio: “Tra compiti della scuola c’è la formazione di una cittadinanza digitale consapevole” - (Adnkronos) – “Tra i principali compiti della scuola vi è quello di favorire l’acquisizione di competenze necessarie all’esercizio di una cittadinanza digitale consapevole e la Legge 92 del 2019, che riguarda l’insegnamento trasversale dell’educazione civica, prevede proprio l’educazione alla cittadinanza digitale, considerato quanto i nostri figli e i nostri ragazzi quanto tempo trascorrono online e […] 🔗periodicodaily.com

Approfondimenti da altre fonti

I compiti per le vacanze: sono troppi o troppo pochi?; Stop al registro elettronico, l'esperimento. Un papà si lamenta: I ragazzi non possono perdere tempo a dirsi i compiti; Compiti a casa, l’Italia del record: fino ad 11 ore a settimana per la Secondaria. In Europa la media è di 6,5. I grafici e un progetto per Eliminare i compiti a casa; Compiti a casa: perché sì e perché no. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

SCUOLA/ Compiti a casa, se Valditara esorta i prof a non creare ansia e rigetto - Una circolare del ministro Valditara invita a riflettere sui compiti a casa: spesso sono un peso che distoglie dalla comprensione, cuore della scuola ... 🔗ilsussidiario.net

Scuola, la circolare di Valditara sui compiti non piace ai docenti: “Libertà limitata e poca fiducia” - La replica della Gilda: "La nota ci conferma solo quanto, ancora una volta, sia screditata la categoria degli insegnanti" ... 🔗dire.it

Scuola, la circolare del ministero: stop ai compiti a casa dalla sera alla mattina - Troppi compiti a casa, assegnati anche la sera per la mattina seguente, e troppe verifiche da svolgere tutte insieme, spesso anche nello stesso giorno. Da studenti e famiglie arrivano le proteste ... 🔗ilmattino.it