E' morto Italo Minghelli il babbo di Lauro Aveva 82 anni

morto Italo Minghelli. Il babbo di Lauro Aveva 82 anni ed era ricoverato in ospedale per una polmonite. Lo scorso febbraio era venuto ad Arezzo a rendere omaggio al figlio, prematuramente scomparso a causa della Sla nel 2004, per il ventennale della ricorrenza. E' stata la sua ultima presenza.

E' morto Italo Minghelli, babbo di Lauro. Il ricordo del Museo Amaranto e di Orgoglio Amaranto - Il 30 aprile, se n'è andato Italo Minghelli, babbo di Lauro, giocatore dell'Arezzo morto di Sla il 15 febbraio 2004. Numerosi i messaggi di cordoglio. A cominciare dal Museo Amaranto: "In questo assol ... 🔗corrierediarezzo.it