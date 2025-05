È morta Rosetta Dello Siesto moglie di Camilleri L’amore per la Maremma e il buen retiro a Bagnoli

Camilleri, Donna Rosetta, conforto e spalla del grande narratore, mamma e nonna di una famiglia che in lei aveva il proprio perno. Compagna di una vita vissuta con l'autore del commissario Montalbano soprattutto a Roma, ma con incursioni continue nella vera Vigata di Porto Empedocle e nel buen retiro toscano di Bagnoli, la frazione di Santa Fiora in provincia di Grosseto dove gli amici più cari andavano a trovarli.La Strada degli Scrittori, con i suoi componenti, ricorda con affetto questa protagonista di una straordinaria avventura letteraria, tutti vicini alle figlie e ai nipoti». Così, in una nota, il direttore dell'associazione Strada degli scrittori Felice Cavallaro commenta la scomparsa di Rosetta Dello Siesto.

