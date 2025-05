È morta Rosetta Dello Siesto la moglie di Andrea Camilleri è rimasta al suo fianco per oltre 60 anni

morta oggi, a 97 anni, Rosetta Dello Siesto, moglie di Andrea Camilleri. La donna era ricoverata in ospedale a Roma da qualche giorno. Rosetta e lo scrittore e regista si sono sposati nel 1957. I due stavano insieme da 62 anni e hanno avuto tre figlie, quattro nipoti e due pronipoti. Camilleri non perdeva occasione di celebrare la moglie in pubblico e in privato. La prima che leggeva i suoi romanzi appena uscivano dalla macchina da scrivere.Andrea Camilleri commentò così Rosetta: “Sono stato un uomo fortunato e se il mio matrimonio è durato tanto ciò è dovuto principalmente all’intelligenza, alla comprensione e alla pazienza di Rosetta. Il nostro rapporto non è mai stato alterato da nessun evento esterno”.Il colpo di fulmine tra i due scoppiò a Roma ed è stato lo stesso Camilleri ad averlo raccontato nel volume “Ora dimmi di te. 🔗 Ilfattoquotidiano.it - È morta Rosetta Dello Siesto, la moglie di Andrea Camilleri è rimasta al suo fianco per oltre 60 anni oggi, a 97di. La donna era ricoverata in ospedale a Roma da qualche giorno.e lo scrittore e regista si sono sposati nel 1957. I due stavano insieme da 62e hanno avuto tre figlie, quattro nipoti e due pronipoti.non perdeva occasione di celebrare lain pubblico e in privato. La prima che leggeva i suoi romanzi appena uscivano dalla macchina da scrivere.commentò così: “Sono stato un uomo fortunato e se il mio matrimonio è durato tanto ciò è dovuto principalmente all’intelligenza, alla comprensione e alla pazienza di. Il nostro rapporto non è mai stato alterato da nessun evento esterno”.Il colpo di fulmine tra i due scoppiò a Roma ed è stato lo stessoad averlo raccontato nel volume “Ora dimmi di te. 🔗 Ilfattoquotidiano.it

