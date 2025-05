È morta Rosetta Dello Siesto è stata la moglie di Andrea Camilleri

morta la notte scorsa in ospedale a Roma, dove era ricoverata da qualche giorno, Rosetta Dello Siesto, moglie Dello scrittore Andrea Camilleri. Aveva 97 anni ed è stata la compagna di una vita dell'autore siciliano, scomparso nel 2019. 🔗 Tg24.sky.it - È morta Rosetta Dello Siesto, è stata la moglie di Andrea Camilleri la notte scorsa in ospedale a Roma, dove era ricoverata da qualche giorno,scrittore. Aveva 97 anni ed èla compagna di una vita dell'autore siciliano, scomparso nel 2019. 🔗 Tg24.sky.it

È morta Rosetta Dello Siesto, la moglie di Andrea Camilleri è rimasta al suo fianco per oltre 60 anni - È morta oggi, a 97 anni, Rosetta Dello Siesto, moglie di Andrea Camilleri. La donna era ricoverata in ospedale a Roma da qualche giorno. Rosetta e lo scrittore e regista si sono sposati nel 1957. I due stavano insieme da 62 anni e hanno avuto tre figlie, quattro nipoti e due pronipoti. Camilleri non perdeva occasione di celebrare la moglie in pubblico e in privato. La prima che leggeva i suoi romanzi appena uscivano dalla macchina da scrivere. 🔗ilfattoquotidiano.it

Morta a 97 anni Rosetta Dello Siesto, moglie di Andrea Camilleri: per lui fu “spina dorsale dell’esistenza” - È morta in ospedale a Roma, dove era ricoverata da qualche giorno, Rosetta Dello Siesto, moglie dello scrittore Andrea Camilleri ... 🔗fanpage.it

Rosetta Dello Siesto, morta la moglie di Andrea Camilleri. Per lo scrittore era «la spina dorsale della mia esistenza» - Milanese, la donna aveva conosciuto il padre di Montalbano in occasione del suo debutto teatrale nel 1953. Dal loro matrimonio, avvenuto nel 1957, sono nate le figlie Andreina, Mariolina ed Elisabetta ... 🔗msn.com

È morta Rosetta, la moglie di Andrea Camilleri - È morta la notte scorsa in ospedale a Roma, dove era ricoverata da qualche giorno, Rosetta Dello Siesto, moglie dello scrittore Andrea Camilleri. Aveva 97 anni ed è stata la compagna di una vita ... 🔗ansa.it