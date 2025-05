È morta Lina Orfei trapezista e presentatrice del circo di famiglia Aveva 95 anni

anni, Lina Orfei, ultima testimone di una stagione irripetibile del circo italiano. Nata a Leffe, in provincia di Bergamo, nel 1930, Lina Aveva dedicato l'intera vita all'arte circense, seguendo le orme del padre Amedeo. trapezista e presentatrice, ha calcato per decenni la pista del celebre circo Orfei, contribuendo alla costruzione di un immaginario popolare fatto di magia, acrobazie e nomadismo.Una dinastia nata nel 1820 e diventata leggenda nel dopoguerraApparteneva alla più nota dinastia di circensi d'Italia, iniziata nel 1820 da un sacerdote che abbandonò la tonaca per inseguire una ballerina dei Balcani. I suoi cugini Nando, Liana e soprattutto Moira Orfei hanno reso il nome familiare anche al di fuori del tendone: Nando fu attore per Federico Fellini, Liana e Moira icone del cinema popolare italiano, tra commedia, peplum, horror e western.

È morta Lina Orfei, storica trapezista nel circo del padre Amedeo: era cugina di Moira e Nando - Lina Orfei ha passato tutta la sua vita nel circo del padre Amedeo, dove ha sempre lavorato come trapezista e presentatrice. Era cugina di Moira, Nando e Liana Orfei.

