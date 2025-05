È morta Lina Orfei storica trapezista nel circo del padre Amedeo | era cugina di Moira e Nando

Lina Orfei ha passato tutta la sua vita nel circo del padre Amedeo, dove ha sempre lavorato come trapezista e presentatrice. Era cugina di Moira, Nando e Liana Orfei. 🔗 ha passato tutta la sua vita neldel, dove ha sempre lavorato comee presentatrice. Eradie Liana. 🔗 Fanpage.it

