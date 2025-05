E l’Ue agli operai vuole mettere l’elmetto

Laverita.info - E l’Ue agli operai vuole mettere l’elmetto Invece di correggere una politica suicida che ha impoverito i suoi cittadini, la Commissione rilancia la causa del «santo riarmo». E chi non è d’accordo? «È amico di Putin», dice la Von der Leyen. Convinta (a torto) che la maggioranza degli europei sia con lei. 🔗 Laverita.info

Italia non vota risoluzione UE sull'Ucraina: Crosetto spiega il sostegno agli USA - "L'Italia non ha votato la risoluzione" al Parlamento europeo sull'Ucraina, "perchè noi non votiamo qualcosa che vada contro gli americani". Lo ha spiegato il ministro alla Difesa, Guido Crosetto, in videoconferenza a Verona in occasione di LetExpo. "Siamo assolutamente consapevoli - ha precisato - che senza gli Stati Uniti non esiste possibilità di deterrenza. Noi abbiamo avuto per oltre 70 anni l'ombrello di sicurezza americano e già con Obama, a cui sono passate altre tre presidenze, ci è stato detto 'non vogliamo più spendere soldi, iniziate a difendervi da soli'. 🔗quotidiano.net

Zelensky umiliato da Trump, e l'Ue vuole follemente continuare a sostenerlo! Una decisione che segna la bancarotta - Una decisione folle, che segna la bancarotta dell'Unione Europea In maniera del tutto folle, l'Unione Europea desidera seguitare a supportare il guitto di Kiev, l'attore Nato Zelensky, nei suoi stolti propositi di guerra contro la Russia. Anziché giubilare per l'ormai prossima, si spera, fine 🔗ilgiornaleditalia.it

Dazi, dal bourbon alle moto: Ue risponde agli Usa - (Adnkronos) – La Commissione europea lancia una serie di contromisure per "proteggere" le aziende, i lavoratori e i consumatori europei dall'impatto delle "ingiustificate restrizioni commerciali" decise dagli Stati Uniti , che oggi hanno imposto dazi fino al 25% sulle importazioni di acciaio, alluminio e di alcuni prodotti contenenti acciaio e alluminio dall'Unione europea e da […] L'articolo Dazi, dal bourbon alle moto: Ue risponde agli Usa proviene da Webmagazine24. 🔗.com

Meta, 'Ue vuole penalizzare aziende americane di successo' - "La Commissione Ue sta cercando di penalizzare le aziende americane di successo, mentre consente alle imprese cinesi ed europee di operare secondo standard diversi. Non si tratta solo di una multa. 🔗ansa.it

