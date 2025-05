È in sviluppo un nuovo gioco di Rayman suggerisce Ubisoft

Rayman potrebbe finalmente tornare protagonista. In modo del tutto inaspettato, Ubisoft ha infatti sostanzialmente suggerito che un nuovo gioco dedicato al celebre personaggio senza arti è in sviluppo. La notizia non è arrivata tramite i soliti canali ufficiali, ma attraverso un commento dell'account Ubisoft su TikTok, in risposta a un fan nostalgico che chiedeva l'arrivo di un nuovo capitolo della celeberrima serie platform."Stiamo cucinando". Poche parole, ma sufficienti per infiammare la community. Ricordiamo comunque che l'ultima vera avventura della serie risale a Rayman Legends, uscito nel 2013 e considerato ancora oggi un capolavoro del genere platform.Negli anni successivi, il personaggio è stato relegato a ruoli minori, come il cameo nel DLC di Mario + Rabbids: Sparks of Hope, ma non ha mai avuto un nuovo gioco tutto suo.

