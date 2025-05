È giusto negare la laurea a Marracash perché è sessista ?

L'Università di Messina ha negato la laurea honoris causa in Scienze dell'Informazione a Fabio Rizzo, in arte Marracash, dopo che alcune docenti dell'ateneo hanno espresso perplessità sui testi del rapper milanese di origini siciliane. Il timore, in particolare, riguarda il fatto che le sue canzoni potrebbero contenere contenuti di natura sessista.

"Rischio testi sessisti", no alla laurea honoris causa a Marracash - AGI - Non ci sarà nessuna laurea honoris causa dall'università di Messina per Marracash, uno dei rapper più seguiti del panorama musicale italiano, di origine siciliana. È stata bocciata l'idea di assegnare il riconoscimento all'artista. Già una volta c'era stato un tentativo di far passare la proposta, ma anche in quel caso era saltata per il "timore che i testi delle opere avessero contenuti di natura sessista". 🔗agi.it

Marracash al centro del dibattito accademico: sfuma la laurea honoris causa - Fabio Rizzo, in arte Marracash, non riceverà la laurea honoris causa proposta dal corso di laurea in Scienze dell’Informazione dell’Università di Messina. Nonostante il voto iniziale favorevole del Consiglio di Corso, l’iniziativa si è arenata a causa delle perplessità emerse nel Consiglio di Dipartimento del DICAM, con particolare riferimento ai contenuti considerati sessisti presenti nei […] The post Marracash al centro del dibattito accademico: sfuma la laurea honoris causa first appeared on Scuolalink. 🔗scuolalink.it

"Testi sessisti", così l'Università nega la laurea honoris causa a Marracash - Sfuma la possibilità che l'università di Messina conceda la laurea honoris causa al rapper Marracash. Alcuni membri del Dipartimento Civiltà Antiche e Moderne hanno infatti avvertito il "potenziale rischio di promuovere una cultura legata a contenuti sessisti". Questa di fatto la motivazione che... 🔗messinatoday.it

