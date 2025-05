E’ finita l’era delle chunky sneakers ora sono di moda le scarpe da ginnastica mini

chunky sneakers con suole maxi e forme imponenti, la nuova tendenza è slim. Le scarpe da ginnastica must per l'estate 2025 sono quelle mini, che hanno forme affusolate e un vago sapore anni '60. 🔗 Diciamo addio allecon suole maxi e forme imponenti, la nuova tendenza è slim. Ledamust per l'estate 2025quelle, che hanno forme affusolate e un vago sapore anni '60. 🔗 Fanpage.it

Cosa riportano altre fonti

La difesa finita in tragedia. Uccide il padre violento: "Volevo salvare mamma" - La storia comincia e finisce nella confessione davanti alla pm di Trento Patrizia Foiera: "L’ho accoltellato, la stava maltrattando". Un padre violento, una madre che subisce l’ennesima aggressione, un figlio che diventa assassino per difenderla. Già sentita, sì. È la fotocopia della tragedia in provincia di Torino di cui è stato protagonista in pieno lockdown, il 30 aprile del 2020, Alex Cotoia, che allora aveva 18 anni e di cognome faceva ancora Pompa come il papà. 🔗quotidiano.net

“Ti ho visto con quella”. Uomini e Donne, tradimento scoperto: finita tra la coppia del momento - Questo martedì 22 aprile si è tenuta la registrazione delle nuove puntate di Uomini e donne, che presto andranno in onda su Canale 5. Le anticipazioni, rese note dal blogger Lorenzo Pugnaloni attraverso il suo sito, preannunciano sviluppi particolarmente movimentati nel trono over. Tra le vicende più discusse, spicca l’inatteso gesto di una dama, che durante un acceso confronto in studio ha reagito in maniera inaspettata, lasciando il pubblico e gli opinionisti senza parole. 🔗caffeinamagazine.it

“Dopo questa è finita”: Grande Fratello, la scoperta in diretta e Javier furioso con Helena: esce e nemmeno la saluta - La fine della storia tra Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta ha scatenato una serie di reazioni all’interno della Casa del Grande Fratello. Tra le conseguenze più evidenti, il riavvicinamento tra Lorenzo ed Helena Prestes, un ritorno di complicità fatto di scherzi e risate che non è passato inosservato. Il pallavolista Javier Martinez, compagno di Helena, non ha affatto gradito questa ritrovata sintonia, tanto da esplodere in diretta. 🔗caffeinamagazine.it