È Antonio Omicidio Garlasco chi è e cosa fa l’uomo misterioso ‘legato’ alla madre di Andrea Sempio

Antonio, ex vigile del fuoco in pensione. La sua identità è stata svelata dalla trasmissione “Chi l’ha visto?”, che ha rivelato come il suo nome sia stato pronunciato lo scorso lunedì, 28 maggio, durante un colloquio tra i carabinieri e Daniela Ferrari, madre di Andrea Sempio, attualmente indagato per Omicidio in concorso. La reazione della donna è stata immediata e violenta: un attacco di panico l’ha colpita non appena ha sentito il nome di Antonio, al punto da farle esclamare, secondo quanto riportato: “Non capisco cosa c’entri”.Daniela Ferrari era stata convocata a Milano per rispondere ad alcune domande nell’ambito delle nuove indagini che stanno tentando di riscrivere il complesso mosaico dell’Omicidio di Garlasco, avvenuto nell’estate del 2007. 🔗 Nelle nuove e inattese svolte che stanno riaccendendo i riflettori sul caso di Chiara Poggi, emerge un nome fino a oggi mai citato:, ex vigile del fuoco in pensione. La sua identità è stata svelata dtrasmissione “Chi l’ha visto?”, che ha rivelato come il suo nome sia stato pronunciato lo scorso lunedì, 28 maggio, durante un colloquio tra i carabinieri e Daniela Ferrari,di, attualmente indagato perin concorso. La reazione della donna è stata immediata e violenta: un attacco di panico l’ha colpita non appena ha sentito il nome di, al punto da farle esclamare, secondo quanto riportato: “Non capiscoc’entri”.Daniela Ferrari era stata convocata a Milano per rispondere ad alcune domande nell’ambito delle nuove indagini che stanno tentando di riscrivere il complesso mosaico dell’di, avvenuto nell’estate del 2007. 🔗 Caffeinamagazine.it

Cosa riportano altre fonti

L’omicidio di Garlasco: la Procura di Pavia tiene le carte scoperte. Cosa significa per l’indagato Andrea Sempio - Garlasco (Pavia) – La Procura di Pavia tiene le carte coperte. Non solo procedendo con indagini senza notificare nulla alla parte offesa, ma a maggior ragione svelando il meno possibile all’indagato. “Non ci è stato più notificato nulla”, conferma Massimo Lovati, difensore di Andrea Sempio, che lo scorso 21 febbraio ha scoperto con l’avviso di garanzia di essere indagato, per la terza volta (dopo due precedenti archiviazioni), per l’omicidio di Chiara Poggi, uccisa il 13 agosto 2007 nella villetta di via Pascoli a Garlasco. 🔗ilgiorno.it

Garlasco, clamoroso 18 anni dopo: riaperto il caso, chi è indagato per omicidio (e cosa sarà costretto a fare) - Nuovo indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, la 26enne trovata morta il 13 agosto del 2007 nella villetta in cui viveva con la famiglia a Garlasco, in provincia di Pavia. Si tratterebbe di Andrea Sempio, 37 anni, amico di Marco Poggi, fratello di Chiara. Lo rivela, in un'esclusiva, il Tg1. Sempio, che all'epoca dei fatti aveva 19 anni, già tra il 2016 e il 2017 era stato al centro di ulteriori indagini sollecitate dai legali di Stasi sul dna ritrovato sotto le unghie della Poggi. 🔗liberoquotidiano.it

Garlasco, Andrea Sempio «sconvolto e allibito» per l’accusa di omicidio di Chiara Poggi. Cosa succederà ad Alberto Stasi - Andrea Sempio oggi non vive più a Garlasco. Si è trasferito a Voghera e lavora in un negozio di telefonia in un centro commerciale. Da ieri però è in ferie. Per proteggersi dalla curiosità dei media dopo la decisione della procura di Pavia di indagarlo per l’omicidio di Chiara Poggi. «Sono sconvolto e allibito», fa sapere lui. Che era già finito al centro dell’indagine e poi scagionato. Anche per lui, nerd dei videogiochi, c’è l’ipotesi dell’attacco di rabbia, ma dopo un approccio respinto. 🔗open.online

Aggiornamenti pubblicati da altri media

